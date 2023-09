Revelan las verdaderas razones por las que habrían entrado a robar a mansión de Miguel Bosé

El robo a la mansión de Miguel Bosé acaparó los titulares de diversos medios de comunicación en México y lo sigue haciendo, al darse a conocer nuevos detalles del crimen y las líneas de investigación, las cuales ya comenzaron a involucrar a Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes serían los dueños de la mansión que habita el intérprete en Rancho San Francisco, un exclusivo barrio cerrado de Ciudad de México.

De acuerdo al periodista Gustavo Adolfo Infante, la intromisión de hombres fuertemente armados no se habría llevado a cabo con la intención de despojar al cantante nacido en Panamá de sus pertenencias, sino que se habría tratado de un montaje para tratar de dar con el paradero del esposo de la presentadora, pues haya que recordar que ambos están prófugos de la justicia.

“Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé. Me dicen, y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana. Él e Inés. Y esa casa no se sabe bien si es de Inés o de un tío de ella, pero lo que sí se sabe es que Inés vivió ahí”, detalló el reconocido periodista en su canal de videos de YouTube.

A continuación reiteró que el comando armado no tenía la menor intención de agredir al intérprete de ‘Amante Bandido’, sino que todo se habría tratado de una lamentable confusión.

“Entonces entró un comando armado, fuertemente armado y profesional a la casa de Miguel Bosé, pensando que estaba Álvarez Puga ahí. Entraron a los cuartos y se dieron cuenta de que era Miguel Bosé y no Álvarez Puga, pero ya los tenían amagados”, apuntó Gustavo Adolfo Infante.

Hay que recordar que el empresario y la presentadora son buscados por la justicia mexicana por el delito de lavado de dinero y que ella hace tan solo unas semanas habría negado, a través de una productora de televisión, ser la dueña de la propiedad en cuestión, pero ya todas las teorías apuntan que sí sería de ella y su pareja.

