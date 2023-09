Los 4 mejores ejercicios de baja intensidad para ayudar perder peso a las mujeres

Cuando se trata de perder peso, no todos los entrenamientos necesitan ser sesiones de sudoración de alta intensidad para obtener resultados. A menudo les digo a mis clientes que los entrenamientos de baja intensidad pueden ser igual de efectivos, especialmente para las mujeres que buscan perder peso y evitar el estrés de alto impacto en sus articulaciones. Si caes bajo ese paraguas en particular, he reunido cinco de mis mejores entrenamientos de baja intensidad para mujeres para perder peso.

Cuando se combinan con una dieta saludable, los ejercicios de bajo impacto pueden producir los mismos beneficios de pérdida de peso que sus contrapartes de alta intensidad, al mismo tiempo que protegen sus articulaciones y reducen el tiempo de recuperación que necesitará entre entrenamientos.

Los entrenamientos de bajo impacto brindan una forma suave pero efectiva de quemar calorías, aumentar la resistencia, aumentar la fuerza funcional y mejorar el estado físico general.

Si está lista para comenzar, aquí tiene cinco de los mejores entrenamientos de baja intensidad para que las mujeres pierdan peso. Continúe leyendo para aprender todo sobre ellos y, cuando haya terminado, no se pierda estos 7 ejercicios de piso sin equipo para perder 10 libras en un mes.

Flujo de yoga

El yoga es un fantástico ejercicio de baja intensidad que no sólo ayuda a perder peso , sino que también promueve la flexibilidad y la atención plena. El siguiente flujo de yoga incorpora varias posturas para apuntar a múltiples grupos de músculos mientras promueve la relajación y quema calorías.

Natación

La natación es un excelente ejercicio de bajo impacto para todo el cuerpo que puede ayudarte a perder el exceso de peso mientras tonificas los músculos. Aquí tienes una sencilla rutina de natación.

Pilates

Pilates es un entrenamiento de baja intensidad que se centra en la fuerza central, la flexibilidad y la conciencia corporal. Pruebe esta rutina de Pilates para perder peso de forma eficaz.

Cardio de bajo impacto

Este entrenamiento cardiovascular modificado de bajo impacto se enfoca en elevar su frecuencia cardíaca y mejorar la condición cardiovascular mientras protege sus articulaciones. Aquí tienes una rutina cardiovascular de bajo impacto

