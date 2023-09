Lyft ahora permitirá a los conductores priorizar viajes de mujeres y usuarios no binarios

Lyft, la plataforma líder de transporte compartido, está marcando un hito en la industria una vez más con el lanzamiento de su nueva función revolucionaria, Women Plus Connect. Esta emocionante adición a la aplicación tiene como objetivo principal emparejar de manera más eficiente a conductoras mujeres y conductores no binarios con mujeres y personas no binarias que buscan un servicio de transporte seguro y confiable. En este artículo, te contaremos todos los detalles sobre esta innovadora función que promete cambiar la forma en que experimentamos los viajes con Lyft.

Experiencia personalizada

Lyft se enorgullece de priorizar la seguridad de sus usuarios y conductores, y Women Plus Connect es un testimonio de ese compromiso. Según Audrey Liu, vicepresidenta ejecutiva y jefa de diseño de Lyft, “La inclusión es un valor fundamental en Lyft y estamos comprometidos a crear una comunidad en la que los usuarios y conductores se sientan incluidos y pertenezcan”. Esta función es un paso audaz en esa dirección, ya que busca hacer que cada viaje sea más seguro y acogedor.

Lo que hace que Women Plus Connect sea verdaderamente excepcional es su nivel de personalización. Tanto los usuarios como los conductores tienen la libertad de elegir si desean activar esta función. Esto significa que, si prefieres emparejarte con conductoras mujeres o conductores no binarios, ahora tienes la opción de hacerlo. Sin embargo, es importante destacar que esta función no excluye a nadie. Si en un momento dado no hay disponibles conductoras o conductores que coincidan con tus preferencias, la aplicación automáticamente te emparejará con el conductor más cercano, garantizando que nunca tengas que esperar demasiado para comenzar tu viaje.

Diversidad

Lyft no solo se trata de ser un pasajero, también es sobre ser un conductor. La compañía espera que Women Plus Connect aliente a más mujeres a unirse a su plataforma como conductoras y, al mismo tiempo, anime a más mujeres a utilizar el servicio. Esta función fue desarrollada en respuesta a una alta demanda por parte de la comunidad de usuarios, y Lyft está ansioso por ver cómo cambia la dinámica de la plataforma.

En palabras de Audrey Liu, “El género de cada uno es muy personal. Si alguien sigue los pasos para cambiar su género en la aplicación, asumiremos que así es como se identifica”. Esta declaración resalta la importancia de respetar la identidad de género de cada persona y muestra el compromiso de Lyft con la inclusión y el respeto.

