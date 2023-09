Venado López está listo para su pelea con Joet González: “Le voy a hacer mucho daño”

Luis Alberto ‘Venado’ López aseguró que le hará mucho daño a Joet González el 15 de septiembre en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas, cuando defienda nuevamente su cinturón de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En una entrevista con BoxingScene, el Venado López indicó que González es un guerrero y que será difícil derrotarlo, pero como ha recibido mucho castigo en sus peleas, podría no ser el mismo. Por ello, el mexicano quiere noquearlo por primera vez porque sabe que será bueno para su carrera.

“Recuerden, ha habido guerras y ha pasado mucho tiempo. Puede que no sea el mismo. Y esta pelea no será la excepción. Le voy a hacer mucho daño. Todas sus peleas han durado 12 asaltos, han llegado hasta el final. Y sabes, cuando estás en guerras como esa hay consecuencias para ti, para tu cuerpo, así que él no será el mismo. Pero vendrá con ganas de llevarse el título”, dijo.

Shakur Stevenson y Joet González se enfrentaron en 2019 en Las Vegas. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Como he dicho, ha sido un objetivo que tengo para mí, ganar por nocaut. Nadie ha podido vencerlo por nocaut y se ha enfrentado a grandes campeones, como Shakur Stevenson, Emanuel Navarrete e Isaac Dogboe. Por lo tanto, personalmente sería bueno para mi carrera. Sabemos que Joet es un guerrero. Se adelanta. Nunca deja de lanzar golpes. Es difícil derrotarlo en el ring. Sabemos que será una buena pelea”, agregó.

Esta será la tercera vez que Joet González intente coronarse campeón de peso pluma. La primera vez que disputó el título fue en octubre de 2019 ante Shakur Stevenson que lo venció por decisión unánime y, en octubre de 2021, perdió nuevamente el chance tras ser dominado por Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en las tarjetas de los jueces.

Cabe destacar que el Venado López viene de defender por primera vez su cinturón al noquear a Michael Conlan en el quinto asalto de un pleito que dominó con facilidad gracias a su gran poder en los golpes. De conseguir la victoria el mexicano buscará unificar los títulos con Robeisy Ramírez, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Michael Conlan fue noqueado por Luis Alberto ‘Venado’ López el pasado mes de mayo. Foto: Charles McQuillan/Getty Images.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma y tiene en mente unificar los cinturones tras esta batalla con González. El mexicano posee récord de 28 triunfos (16 por nocaut) y 2 reveses.

En cambio, Joet González, de 29 años, consiguió una importante victoria por decisión unánime en diez asaltos sobre Enrique Vivas. El boxeador estadounidense cuenta con 26 victorias (15 por la vía rápida) y tres derrotas.

