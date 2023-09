Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 15 al 17 de septiembre de 2023

Aries

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y te sentirás muy alegre, recuerda que estás viviendo un etapa de mucho comprensión con los demás y sin tantos enojos así disfruta estos días.

15 de septiembre día de tener exámenes de última hora así aplicate más y estar al corriente con tus estudios, recuerda que para ser hacer alguien en la vida te tiene que preparar siempre.

Aries, a tu signo le gusta lucirse en todos los sentidos y más en cómo te vistes así a comprarte ropa y cambiar de look. Trata de cuidarte de problemas del intestino y estomago, recuerda no comer mucha harina o picante para que puedas prevenir esa enfermedad.

Sábado de estar con tu pareja y familia, decides salir a pasear y te invitan a hacer una comida mexicana. Trata de no pensar en los problemas de dinero cuando te acuestes a dormir para que no tengas insomnio y así estar más tranquilo durante el día.

Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 09, 13, trata de usar el color rojo y oro que serán tus colores de la suerte. En el amor seguirás muy compatible con tu pareja

Tauro

Tres días de mucha de suerte para tu signo así aprovéchala y trata de hacer cambios positivos en tu vida, recuerda que si ese amor no es para ti ya no lo busques, cierra esa historia y vuelve a conocer personas más compatibles contigo. Yo sé que tu signo lo domina la y terquedad, pero a veces es bueno dejar ir algo que no es tuyo.

Trámites de comprar boletos de avión para visitar a tu familia e irte unos días de descanso. Trata de seguir ahorrando para tu futuro y formar un patrimonio.

Te llega una invitación a una fiesta este día 15 de septiembre que te vas a divertir de lo mejor, solo trata de controlar los vicios y no tomar mucho alcohol.

Compras un regalo para un familiar, arreglos papeles de tus impuestos de trabajo para estar al día, eres muy conquistador y este fin de semana se te va a dar de lo más fácil, solo trata de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que llegue más rápido el amor.

Tu golpe de suerte va a ser el día 15 de septiembre con los números 07, 16. Usa más el color azul y rojo.

Géminis

Viernes día de estar con mucha presión de trabajo, recuerda que estás en un momento de cambios radicales en tu vida y por eso vas a sentir que todo está en contra tuya, trata de relajarte ir resolviendo los problemas sin presionarte que siempre todo pasa.

Recuerda cuidar el dinero y no gastar en cosas que no vas ocupar, tendrás algunas discusiones con tu pareja por culpa de cosas sin importancia, trata de no ser tan dramático y vivir un fin de semana de lo más tranquilo.

Sábado de estar con unos amigos e irte de fiesta, recuerda que tu solo ponerte límites y no tomar tanto alcohol y comer en demasía.

Arreglas tu cuarto o decides pintar tu casa, te llegan familiares este sábado para hacer una fiesta, tendrás un golpe de suerte con los números este 15 de septiembre 01, 23, tu color el morado y blanco.

En el amor te busca alguien del pasado para reclamarte trata de quedar en paz siempre con tus parejas.

Cáncer

Fin de semana de lo mejor en cuestiones amorosas y convivencia con los amigos, te invitan a salir de viaje a una ir a una fiesta mexicana, recuerda que tu signo es más sociable del Zodiaco y eso hace que siempre estés presente en todos los eventos.

Sigues con la dieta, recuerda que necesitas sacar juventud de todo para que sientas de lo mejor. Te llega un amor del pasado para pedirte un consejo. Trata de pagar las deudas primero y ahora si gastar en ropa o lo que necesites.

Este sábado te invitan a un evento que te vas a divertir mucho. A los Cáncer que están solteros tendrán un encuentro con alguien del signo de Aries o Géminis que va a ser muy compatible contigo.

Cuídate de las pérdidas o robos se más precavido en las calles. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 14, 50, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte y usa más el color amarillo y verde.

Leo

Viernes día de mucho trabajo y juntas con tus superiores para cambios de proyectos o de puesto, tu trata de estar siempre con toda la disposición de ayudar y así crecer más en lo profesional que te van a dar un mejor ascenso.

Recuerda que tu casa siempre es centro de reunión y más porque tu signo siempre le gusta atender a las visitas y este viernes tendrás una fiesta que te vas a sentir de lo mejor, solo controla mucho tu impulso de no tomar mucho alcohol para después no tengas cruda moral.

Te llegan familiares de fuera , decides hacerte unos cambios en tu persona y ponerte un tatuaje que te personalice más ante los demás.

Te llega un dinero que no esperabas por parte de la lotería con los números 15, 40 este 15 de septiembre. Sigues con ejercicio que eso te hace verte de lo mejor,

Trata de ser más precavido al manejar para prevenir accidentes. Domingo de estar analizando unos cambios en tu vida y tratar de mejor más en lo económico. Cuidado con los pleitos con tu pareja, no exageres en cuestiones de celos.

Virgo

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos, recuerda que tu signo lo rige mucho el ámbito familiar y estos días van a ser el pretexto ideal para reunirse, pero recuerda dejar en orden todo lo que tengas pendiente de trabajo o escuela para que no te veas presionado el lunes.

El día 15 de septiembre te invitan a una fiesta que vas a estar muy divertido, pero recuerda que el alcohol el volante no se mezclan así mejor vete con otro amigo o en taxi y disfruta de tu reunión.

Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no vas a utilizar para se renueve tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte este 15 de septiembre con los números 06, 20, trata de usar el color rojo y verde para que reine más la abundancia.

Te busca una hermana para pedirte un consejo amoroso, cuídate de dolores de huesos o espalda, trata de no cargar cosas pesadas.

Un amor del pasado te busca para tener un encuentro sexual, te festejas junto a tus amigos y familia asi que recibes regalos que no esperabas.

Libra

Viernes, día de estar con el pensamiento de hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más energía a todo lo que realizas, recuerda que tu signo tiene a ser el más fuerte del Zodiaco y eso hace que todo gire alrededor de ti, pero eso estas en el momento de crecer más profesionalmente y hacer un negocio los fines de semana.

Para los Libra que tiene pareja va a ser un fin de semana lleno de muchos buenos momentos y estarás hablando de ya comprometerte, recuerda que el mejor momento del ser humano es cuando vivir en pareja.

Sábado de salir de fiesta y estar de paseo con tu seres queridos, trata de descansar este domingo para que repongas energía. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 17, 23 y usa más el color blanco y verde.

Trata de que este fin de semana de tomar muchos líquidos y sobre todo agua natural, recuerda que el agua lo limpia todo negativo. Te regalan una mascota.

Escorpio

Viernes, día de estar viendo la oportunidad de salir de viaje unos días con tu pareja o amigos, recuerda que tu signo es el viajero del Zodiaco y eso que tu energía positiva crezca así que tú disfruta estos días de descanso.

Te invitan a una fiesta mexicana este viernes que te vas a divertir de lo mejor, solo ten cuidado con problemas con la comida y trata de no tomar tanto alcohol. Te compras ropa y decides hacer unos cambios de look.

Si eres casado ten cuidado con los problemas matrimoniales, recuerda que el que se enoja pierde, así trata de tener más paciencia y no estar buscando un pretexto para pelear.

Tendrás un golpe de suerte este día 15 de septiembre con los números 21, 04, tu color el rojo y verde, recuerda que tú eres el pilar de tu casa por eso necesitan de ti siempre trata de apoyarlos.

A los Escorpio solteros será un fin de semana de mucha pasión con amores nuevos. Cuidado con problemas de tránsito o legales.

Sagitario

Fin de semana de mucho trabajo y estar ya preparando un proyecto para tener más ingresos, recuerda que a tu signo lo domina el progreso y siempre va a estar buscando una mejor economía, así que tendrás una buena oportunidad de trabajo extra.

15 de septiembre día de retomar una relación amorosa del pasado y volver a platicar, trata de llegar a un buen arreglo y si no se puede volver como pareja seguir como amigos, recuerda que a tu signo lo rodea el casamiento en lo que resta del año.

Pagas deudas o le prestas dinero a un familiar, te invitan a una fiesta mexicana este fin de semana solo trata de vestirte de color rojo y blanco para que tu energía esté más fuerte.

Domingo de salir con los amigos al cine, a los Sagitario solteros les va a ir muy bien con amores nuevos y van a ser muy compatibles.

Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 03, 11 y te llega un premio grande en estos días.

Capricornio

Viernes de tener mucha prisa por terminar un proyecto de trabajo y de escuela, recuerda que tu signo siempre es muy perfeccionista le gusta hacer todo de la mejor manera, así que date tiempo para acabarlo.

Te busca un amor de signo de Aries o Virgo para invitarte a salir, tu dile que sí que es tiempo de tener pareja estable. Trata de ahorrar para los pagos de la escuela y tus cursos de idiomas.

Eres muy bueno en cuestiones de administración y ventas, trata de tomar un cursos de estas actitudes. El día 15 de septiembre te invitan a una fiesta mexicana, tú ve que te vas a divertir mucho, solo controla los vicios y la comida.

Tu color el rojo y blanco que vas a ganar y tus números de la suerte son 20, 30. Yo sé que la mentira es la equilibro en la vida, pero trata de ser sincero con las personas que sientes algo por ti y no meterte en tantos problemas. Cuida tu salud mental.

Acuario

Fin de semana de salir de viaje y tomarte unos días de descanso. Van a ser unos días de reponer energías y estar de lo más feliz recuerda hacer los pagos de tu tarjeta de crédito y pagos de tu casa para que después no te veas presionado.

Con tu pareja de lo mejor con mucho amor y convivencia recibes un regalo que no esperabas y propuesta de matrimonio. Te invitan a salir a una fiesta mexicana este sábado que te vas a divertir mucho.

Recuerda que debes de cuidarte del sol y ponerte protector solar porque tu punto débil es la piel y el cabello. Trata de no pelear en tu trabajo este lunes recuerda que todo siempre tiene solución.

Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 15, 40 y tu color el verde y azul. Te busca un amor del pasado, recuerda que si ya te la hizo una vez te la volverá a hacer, trata de alejarte de esas personas tóxicas en tu vida.

Piscis

Fin de semana de estar trabajando mucho en un proyecto nuevo y estar haciendo mejoras a tu casa, recuerda a tu signo siempre le gusta vivir bien.

Decides festejar la noche mexicana este viernes y ser el mejor anfitrión con tus amigos y familia recuerda que tu signo le gusta mucho la convivencia con sus seres queridos.

Te llega una invitación para salir de viaje en el mes de noviembre con tu familia al extranjero, decides hacer unos cambios en tu vida y sacar amistades que no son sinceras y solo buscan un interés en tu amistad.

Cambias el celular y te compras uno nuevo, trámites de un crédito para pagar deudas de tarjeta de crédito. Te llega un dinero extra por parte de la lotería este 15 de septiembre con los números 03, 29, trata de jugarlos verás cómo la suerte te va sonreír tu color el rojo y blanco.

Trata de calmarte y no estar tan presionado por culpa de tu pareja recuerda que es una decisión voluntaria estar con alguien no una obligación y el amor se disfruta.

