Jackie Guerrido presume su torneada figura desde el foro de Primer Impacto

Con mirada coqueta y sonrisa de oreja a oreja, la presentadora de televisión Jackie Guerrido se robó las miradas en Instagram en una publicación con la que dio una probadita de su día de grabaciones para el Primer Impacto.

El post en cuestión estuvo compuesto por un video y diversas fotografías que evidenciaron la figura de infarto de la conductora. Y es que este estuvo compuesto por un ajustado vestido gris y botas que complementaron sus torneadas piernas.

“Aquí trabajando! 🥰 La mejor preparación para el mañana es hacer lo mejor que puedas hoy…”, reflexionó la famosa en la descripción de su publicación. “The best preparation for tomorrow is doing your best today”.

No pasó mucho tiempo antes de que la puertorriqueña se volviera el blanco de piropos por parte de su comunidad digital. Estos no solo tuvieron como tema principal su belleza, también la dedicación que la ha llevado a tener una exitosa carrera en televisión.

“Hermosísima”, “Stunning”, “La reina”, “Belleza de mujer”, “En cada post más hermosa”, “Esa mujer está como el vino”, “Jacky siempre con buena vibra”, “Mi favorita en la tv” y “Siempre tan preciosa”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Esta no es la primera vez que la famosa de 50 años da de qué hablar con sus publicaciones en redes sociales, pues es a través de dichas plataformas que se mantiene en contacto con sus fanáticos y les permite dar un vistazo a su ajetreada vida.

