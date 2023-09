Francisca envía un contundente mensaje a quienes critican el cabello de su hijo

A solo unos meses de recibir a su segundo hijo junto a Francesco Zampogna, la presentadora Francisca decidió compartir unas postales en las que su primogénito, Gennaro, fue el protagonista. Sin embargo, lo que comenzó como una tierna publicación, terminó con una llamada de atención para sus detractores.

Y es que entre la apreciación de sus fanáticos de ‘hueso colorado’, hubo un comentario que la hizo estallar, ya que hizo referencia a las críticas que recibe por al look de su hijo. Recordemos que la conductora de ‘Despierta América’ deja que los rizos de su pequeño luzcan a través de un look de cabellera larga, algo que no ha sido bien recibido por algunos.

A pesar de los dimes y diretes en torno a este hecho, Francisca había decidido mantenerse al margen. No obstante, esto cambiaría recientemente al recibir un comentario de una madre de familia que se identifica con ella por recibir críticas al dejarle el cabello largo a su hijo.

Al respecto, la dominicana hizo frente a los señalamientos con un mensaje que resonó en redes sociales: “Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino”, comenzó.

“A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pida o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”, añadió contundente.

