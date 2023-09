Yalitza Aparicio se convierte en ángel de Victoria’s Secret posando en lencería

El éxito de la actriz Yalitza Aparicio no se detiene. Esta vez la protagonista de la película ‘Roma’ sorprendió posando en lencería para comunicar que es una embajadora de la reconocida marca Victoria’s Secret.

La noticia fue compartida mediante un video en las cuentas de Instagram de la marca en México y por la propia famosa originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

En el clip aparece Yalitza luciendo un seductor conjunto lencero compuesto por un camisón largo y una bata levantadora. El look total lo completó llevando su larga cabellera oscura suelta y unas sandalias de tacón alto.

Con el sensual atuendo jugó moviéndose mientras la grababan y hacían fotos como un icónico ángel de esa marca. Las imágenes compartidas fueron acompañadas con la voz de la mexicana ambientando el video mientras daba un poderoso mensaje.

“Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son, y nos demos cuenta de que la diversidad también es hermosa”. Yalitza Aparicio

Asimismo, confesó: “Usar la lencería de Victoria’s Secret me hace sentir segura, única y poderosa”.

Reacción de los internautas

El post de Yalitza en la red social de la camarita está tenido mucha receptividad por parte de sus fans que ya han dejado casi 21,000 ‘me gusta’ que no paran de elogiarla por lo espectacular y empoderada que luce.

“Ella es un icono, ella es una leyenda y ella es el momento”; “¡Orgullo mexicano!”; “¡YA ERA HORA! Era urgente decirles a las mujeres que sus cuerpos están bien y que no es forzoso tener cuerpo de pasarela para sentirse bonitas”; “Es la vez que más identificada me he sentido con la marca. ¡Bravo, hermosa Yari!”; “A mí me parece racismo disfrazado, le dan mucha luz por su imagen, cuando hay actrices mexicanas con talento y que han hecho muchas películas y llevan una gran trayectoria y tampoco tienen el estereotipo de cuerpo perfecto”; “¡Vaaaaaya! ¡Gente real! Eso es autenticidad”; “Mujer digna de admiración a pesar de las adversidades jamas a bajada la cabeza siempre en alto y digna representante de su cultura y de sus antepasados no sólo eres orgullo de México eres orgullo de todas las mujeres felicidades sigue así…” y “Yali la está rompiendo, aunque muchos no lo acepten ella sigue subiendo cada vez más. Eso es todo hermosa sigue como vas, el cielo es el límite”, son algunos de los más de mil comentarios que se logran leer.

