Posando de ladito y en bikini, Madison Anderson acaloró las redes con una postal desde la playa

Una vez más, la reina de belleza Madison Anderson pone de cabeza las redes sociales con una de sus publicaciones. En esta ocasión se trató de un par de postales desde la playa en la que vacaciona junto a su pareja, el actor mexicano Pepe Gámez.

Fue a través de su perfil oficial en Instagram que la ex finalista de Miss Universo 2019 compartió una serie de fotografías que la dejaron ver desde el paradisiaco Isla Mujeres, México gozando de una merecida escapada.

Madison Anderson puso a temblar las redes con el flamante modelito playero que lució dentro de las postales; este consistió en un ajustado vestido tejido color nude que evidenció el microbikini azul que portó debajo de la pieza.

Con mirada coqueta y sonrisa en el rostro, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 3’ regaló un taco de ojo a sus fanáticos presumiendo su torneada figura mientras disfrutaba del sol y las maravillas que el destino turístico le ofreció.

“Be present. It’s the only moment that matters / Mantente presente. Es el único momento que importa”, escribió la boricua para acompañar el carrusel de imágenes que a solo unas horas de salir a la luz consiguió decenas de ‘me gusta’ y comentarios.

“Hay muchos peces en el mar pero tú eres una sirena, así de especial eres”, “que belleza y no solo física, con razón tienes a mucha gente que te quiere me incluyo totalmente disfruta tu presente”, “Tu belleza exterior capturará los ojos pero tu belleza interior conquista el corazón” y “Que bella, listísima para otro certamen de belleza sin duda”, son algunas de las reacciones que generó con su publicación.

Cabe recalcar que si bien la publicación que compartió no mostró explícitamente a su pareja Pepe Gámez, el histrión tampoco dejó pasar la oportunidad de mostrar el lujoso resort en el que se hospedó durante su más reciente viaje, coincidiendo al pie de la letra con la estadía de la puertorriqueña.

