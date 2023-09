Acciones que no debes de hacer mientras conduces tu vehículo

Saber conducir no basta para que el camino a recorrer en auto sea seguro. Resulta de extrema importancia saber cómo manejar de forma correcta, qué puedes hacer y qué no, o mejor dicho, qué costumbres no deberías adoptar durante esta actividad diaria.

Desde las más básicas a las más complejas, existen 10 cosas que deberías intentar evitar para que la seguridad no se vea afectada, bien sea la tuya como conductor, la de peatones o incluso otros autos presentes en la carretera.

Cosas a evitar

En primer lugar, hablar por teléfono sin el manos libres es una actividad peligrosa. Puede que no parezca a pesar de que muchas personas lo hagan constantemente. Algún la suerte se acaba, siendo el instante menos esperado cuando sucedes accidentes, infortunios o tragedias.

Crédito fotográfico: Shutterstock

Por otro lado, usar audífonos no debería hacerse bajo ningún concepto. Por más que sea relajante escuchar música con auriculares envolventes, resulta bastante peligroso aislarse totalmente sobre los sonidos que suceden en el exterior.

Sin embargo, puedes entretenerte mientras conduces utilizando el sistema de audio del coche en sí. No todo tiene por qué ser rígido al extremo, solamente se deben evitar ciertas costumbres que sí figuran como peligrosas.

Saltarse las señales podría desencadenar un accidente, y mucho más cuando se transita por autopistas. Haya vehículos cerca o no, no olvides colocarlas cuando te dispongas a cambiar tu dirección de conducción.

Crédito fotográfico: Shutterstock

Adornar el tablero del auto con objetos que cubren parcialmente el parabrisas no debería hacerse por razones obvias. Se puede ver lindo pero obstruye la visión sobre la carretera.

De igual manera, utilizar los faros de luz de manera inapropiada puede generar problemas de visibilidad en otros conductores y desencadenar accidentes. Atento a ello.

Por otro lado, acercarse en demasía al vehículo de adelante es peligroso. Si bien genera rebufo y ahorra combustible, no sabes cómo reaccionará la persona de en frente, y por ende, el resultado será el mismo que en los demás escenarios: accidentes.

Finalmente, otros detalles que no deberías pasar por alto es conducir bajo estado de ebriedad, manejar molesto, acelerar espontáneamente en la calle o incluso fumar, pero éste último pasa a ser opcional, pues no peligra la seguridad vial pero sin duda molesta al resto de ocupantes del coche.

