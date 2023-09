Drew Barrymore suspende el estreno de su programa de televisión hasta que la huelga de actores y guionistas termine

Tras varias semanas en las que fue duramente criticada por su decisión de regresar el 18 de septiembre con la nueva temporada de su reality show, Drew Barrymore publicó ahora en su cuenta de Instagram un mensaje en el que informa que suspende el estreno del programa hasta que termine la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

El texto que la actriz y conductora compartió dice lo siguiente: “He escuchado a todos, y estoy tomando la decisión de pausar la premiere del show hasta que la huelga termine. No tengo palabras para expresar mis más profundas disculpas a quien haya ofendido y, desde luego, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y que lo ha convertido en lo que es hoy. Realmente intentamos nuestro camino a seguir. Y realmente espero que muy pronto haya una resolución para toda la industria”.

Apenas hace dos días Barrymore publicó un video en el que informaba que se mantenía en su decisión de estrenar “The Drew Barrymore Show”, luego de que actores y guionistas la criticaran y le recomendaran considerar esa determinación. En ese mensaje destacó: “Sé que no hay nada que pueda hacer para que esto esté bien para aquellos a quienes no les parece bien. Lo acepto plenamente…Entiendo perfectamente que hay muchas razones por las que esto es tan complejo, y sólo quiero que todos sepan que mis intenciones nunca han sido las de molestar o lastimar a nadie. Esa no es mi forma de ser. He pasado por tantos altibajos en mi vida, y este es uno de ellos”.

