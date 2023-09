¿Se escondió? Captaron lo que hizo Anuel AA cuando Karol G ganó con ‘TQG’ en los VMAs 2023

La noche increíble que vivió Karol G en los MTV Video Music Awards 2023 sigue dando de qué hablar, esta vez porque se viralizó uno de los videos que los internautas pedían en diferentes redes sociales, la reacción de Anuel AA cuando ‘La Bichota’ ganó un premio junto a Shakira.

Las dos colombianas fueron galardonadas por ‘Mejor Colaboración’ por su canción ‘TQG’, una canción que desde que se estrenó el 24 de febrero ha sido todo un éxito que se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino.

En el clip que comenzó a circular en redes sociales recientemente se ve que el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ no estaba entre el público mirando lo que sucedía en el escenario, sino que estaba con su amigo y productor DJ Luian en ‘backstage’ mirando lo que ocurría en el show a través de un televisor gigante que había en la sala.

¿Qué hizo cuándo anunciaron a Karol G como ganadora?

En el audiovisual se logra ver que el trapero puertorriqueño estaba bebiendo un trago mientras transcurría la premiación de su ex y hasta se le vio sonreír al ver lo que estaba pasando con ella, dejando a la vista que dentro de toda la polémica que han vivido, al parecer le alegran sus triunfos.

La canción ‘TQG’ es un tema que escribió en gran parte la intérprete del álbum ‘Mañana Será Bonito’ durante su proceso de sanación luego de que la relación entre ella y Anuel AA llegase a su fin.

Reacciones de los internautas

En Instagram, X -antes Twitter- y TikTok circula el video de la reacción de cantante viendo a Carolina Giraldo -como es el nombre real de la cantautora- y entre las opiniones de los usuarios en esas redes sociales se lee de todo un poco.

“Por fin alguien grabó algo”; “¿Y el vídeo de Karol G cuando él salió al escenario?”; “Falta el de la presentación de ella ‘Oki Doki”; “No sé, no lo veo tan pendiente al TV, lo que lo veo es en ‘mood’ de relajo. Esos dos son cada uno tema superado, lo demás es marketing”; “Dirán lo que quieran, pero el tomar el vaso con vino o lo que sea que este tomando en ese momento, eso es una señal de que estaba nervioso”; “Haciéndose el que no ve”; “Yo veo que Anuel está en su rollo y no le importa, les falta pasar página a ustedes porque ellos ya lo pasaron” y “Definitivamente lo de él es puro marketing para ganar en conciertos, en la vida real ni la ve”, son algunas de las opiniones de fans.

