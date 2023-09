William Levy enloquece a sus fans presumiendo su pecho y abdomen frente al espejo

William Levy causó revuelo en redes sociales con una foto seductora que publicó el sábado 16 de julio. El galán de telenovelas dejó atónitos a miles de fans a mostrar parte de su cuerpo libre de ropa.

A través de su cuenta en Instagram el actor cubano compartió la imagen en la que aparece con su móvil en mano y frente a un espejo con una camisa blanca manga larga de botones abierta dejando ver parte de su pecho y su abdomen definidos.

“Los amo a todos”, fue en texto con el que acompañó la fotografía que ya cuenta con más de 320 mil ‘me gusta’ y cerca nueve mil comentarios.

Entre los comentarios que le han dejado al histrión se puede leer: “¡Mira Levy… a mí no me provoques así eh! Que tengo un resquemor contigo que por mucho ombligo que enseñes…no se me pasa. Sigue, sigue… que no es suficiente… No seré yo la que te lo impida…”; “Estás más bueno que comer pollo con la mano”; “Mi novio hermoso tan humilde como su iPhone destrozado”; “Dios mío el divorcio en persona”; “Un monumento a la belleza latina, te adoro. Esperando desde Argentina conocer a ‘Santiago’ y ‘Vuelve a mí'”; “Gracias por alegrarme el sábado mi cubano adorado”; “¿Cómo nos haces esto? Un día de estos nos dará un infarto” y “Contigo hasta el infinito y más allá. Deseando verte en ‘Vuelve a mí'”.

Levy está a punto de regresar a la pantalla chica con la telenovela ‘Vuelve a mí’ de Telemundo que se estrenará el próximo 9 de octubre. En el proyecto, el actor interpretará a ‘Santiago’, un hombre que lucha por recuperar el amor de su vida.

Durante la grabación de esa telenovela se ha rumoreado que William Levy y su compañera de protagónico Samadhi Zendejas tienen un romance, pero esto ninguno de los dos actores lo ha confirmado o desmentido, aunque él hace unas semanas él aseguró que está “soltero”.

