Fernando Hierro reconoció que Chivas atraviesa “un mal momento”, pero descarta una crisis en el equipo

Fernando Hierro, director Deportivo del Club Guadalajara, en una conferencia de prensa en el Estadio Akron habló sobre las dudas que rodean al equipo tras la derrota en el Clásico Nacional y aprovechó de comentar que confían en el entrenador Veljko Paunovi?.

El 16 de septiembre, las Águilas del América golearon cuatro goles por cero a las Chivas y eso causó que tanto los fanáticos como los diferentes medios de comunicación insunuaran que se debía tomar en cuenta la destitución de Paunovi?.

“Crisis para ustedes (el exterior). La sensación global es que no estamos en el mejor momento a nivel de resultados”, comentó el Hierro en la conferencia de prensa.

“El show alrededor de todo esto no lo vamos a controlar nunca. Nosotros desde el Presidente Amaury y desde mi dirección deportiva sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos. En estos momentos debemos tener mucha más tranquilidad y la tenemos, el entrenador sabe perfectamente que puede trabajar tranquilamente”, agregó el exdefensor del Real Madrid.

EN VIVO desde el Estadio AKRON, sigue la Conferencia de Prensa de nuestro director deportivo, Fernando Hierro. https://t.co/6jtEGAeTTZ — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2023

Hierro también conversó sobre la continuidad del estratega Veljko Paunovi?, esto luego de los comentarios por el resultado conseguido ante el América.

“De nuestra parte hay confianza absoluta, esto es un proceso, lo dije cuando llegué hace 10 meses, que se necesita tiempo y no me voy a cansar de repetirlo, debemos seguir trabajando. Tenemos una visión, un modelo y lo lidera Veljko, así de claro”, dijo.

Fernando Hierro negó una crisis en el equipo

“Cuando uno tiene una derrota como esta van a salir la palabra crisis, que hay problemas en el vestuario, que hay jugadores que no se entienden con el entrenador, que todo está mal, que hay problemas internos. Pero el fútbol es ganar o perder, así de fácil, en ese aspecto entendemos el dolor de nuestra gente porque también lo tenemos nosotros”, expresó el director Deportivo.

En estos momentos las Chivas de Guadalajara se encuentran en la sexta posición del campeonato con un total de 13 puntos, con récord de cuatro victorias, un empate y una derrota.

“Claramente no estamos en el mejor momento, pero viendo la diferencia de puntos con los equipos de arriba, estamos mejor que el torneo pasado, estamos tres puntos del líder, ubicados en sexta plaza y en puestos de clasificación directo para Liguilla”, expresó Hierro.

“Hay mini partidos dentro de los 90 minutos y hubo lapsos en que jugamos muy bien y siendo protagonistas, pero el futbol es de efectividad o ponerte por delante en el marcador, hay muchos detalles, pero cuando me dices que no se compitió, ¿quieres decir que los jugadores no quisieron? El ‘Nene’ Beltrán corrió 11 kilómetros, el ‘Oso’ también, Erick corrió otros 10, entonces creo que no tuvimos un buen día, pero eso de que no competimos que no se diga, los chicos compitieron”, enfatizó haciendo referencia al juego de Chivas y el América.

