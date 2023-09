Los mejores humidificadores para bebés

Estos humidificadores tienen características que apreciarás tener en el cuarto de tu bebe, pero no des por hecho que tu bebe necesita uno

Los humidificadores por lo general no son necesarios para la salud de los bebés, pero pueden ayudarles a que se sientan más cómodos. Y a veces, como en el caso de este modelo de la marca Crane, también son decorativos.

By Tobie Stanger

Cuando escoges un humidificador para tu bebé y, de hecho, para ti también, la seguridad es una de las cosas fundamentales. Para asegurarnos que un humidificador es seguro debemos tener en cuenta principalmente dos puntos: Comprar el modelo adecuado y darle un buen mantenimiento para prevenir el crecimiento de organismos que pueden ser potencialmente nocivos para la salud.

Ten en mente que normalmente un humidificador no es necesario para la salud de tu bebé. Pero, aun así, es posible que quieras uno por comodidad, por ejemplo, para que las habitaciones con calefacción se sientan menos secas. Aquí te decimos cómo comprar y utilizar un humidificador que fue diseñado para bebés. A continuación, te damos una lista con varias opciones de humidificadores que obtuvieron buenas calificaciones en nuestras pruebas, nos concentramos en modelos diseñados para habitaciones pequeñas como la de tu bebé, con funciones y características que los padres pueden llegar a apreciar.

Elige un humidificador de vapor frío

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda el uso para bebes y niños de un humidificador que pueda ser instalado en toda la casa o, en lugar de esta costosa opción, un humidificador portátil de vapor frío. Debido a que estos modelos emiten vapor frío en el aire, son más seguros para los niños y las mascotas que los humidificadores de vapor caliente, también conocidos como vaporizadores. Los vaporizadores calientan el agua y la expulsan al aire en forma de vapor, lo que puede quemar a cualquiera que se acerque demasiado.

Los humidificadores de vapor frío son evaporativos o ultrasónicos. Los modelos que funcionan por evaporación extraen agua a través de una mecha o filtro y un ventilador dispersa el vapor de agua al exterior. Los modelos ultrasónicos utilizan un disco vibratorio para producir pequeñas gotas de agua que se convierten en vapor después de que entran en el aire. Pueden o no utilizar un ventilador pequeño, por lo que son menos ruidosos y, generalmente obtienen un puntaje más alto en las calificaciones de CR que los evaporativos.

Una desventaja de los humidificadores ultrasónicos es que pueden dejar una capa fina de polvo blanco sobre las superficies, que es el residuo de los minerales que se disuelven en las gotas de agua que son expulsadas al aire. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor dice que los posibles efectos a la salud que tienen estos minerales cuando se respiran no están claros; la agencia recomienda utilizar agua destilada o desmineralizada para minimizarlos. Sin embargo, a un costo aproximado de 1 dólar por galón y un uso regular de, por ejemplo, 2 galones por día, el costo por el agua destilada podría dispararse rápidamente.

Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos en Consumer Reports, recomienda una opción menos costosa, pero de igual forma segura: comprar un modelo evaporativo, que atrapa las partículas disueltas en su mecha o filtro, o un modelo ultrasónico que tenga incorporado un cartucho de desmineralización. Las recomendaciones que te damos a continuación identifican cuáles se ajustan a tus necesidades. (Ten en cuenta que el filtro de los modelos evaporativos debe ser reemplazado periódicamente). También, puedes elegir un modelo ultrasónico utilizando agua de la llave que haya pasado por un filtro que obtuvo una calificación alta en las pruebas de CR, el cual ayude a eliminar minerales y otros contaminantes no deseados. Uno de los filtros mejor calificados que cumple con los requisitos es el modelo Coral UC300 Three Stage Water Filter, de la marca Brondell, que puede ser instalado debajo del fregadero con un precio de alrededor de $160.

Asegúrate que el tamaño es el adecuado

Consigue un humidificador que proporcione el nivel de humedad adecuado para la habitación donde dormirá el bebé. Los miembros de Consumer Reports pueden consultar nuestras calificaciones de humidificadores, que clasificamos en relación al tamaño en pies cuadrados de las habitaciones para las que fueron diseñados. (Haz clic en los modelos de nuestras calificaciones para revisar las especificaciones y obtener información más precisa sobre la superficie que pueden cubrir). Un modelo muy grande podría producir demasiada humedad, lo que puede hacer que la habitación se sienta un tanto sofocante. También puede promover la proliferación de ácaros del polvo y moho, y provocar reacciones alérgicas, indica la Fundación Americana del Asma y las Alergias.

Coloca la unidad de forma correcta

Coloca el humidificador en un lugar fuera del alcance de los niños y las mascotas. Lo ideal es que esté sobre una superficie plana y estable que esté elevada al menos 2 pies del suelo. Evita las superficies de madera, que pueden arruinarse con el agua que se derrame. Y asegúrate de que todos los muebles estén bien asegurados a la pared para evitar que se volteen, lo cual puede ser peligroso.

Limpia y desinfecta regularmente

Este es el paso más importante para proteger la salud de tu bebé, dicen los expertos. Un humidificador que no se limpia bien puede estimular el crecimiento de organismos potencialmente peligrosos. Consumer Reports te recomienda enjuagar y secar bien el tanque todos los días y desinfectar el humidificador una vez a la semana. Consulta nuestras calificaciones con docenas de modelos de humidificadores para conocer aquellos que obtuvieron los puntajes más altos en cuanto a conveniencia y comodidad, incluyendo su facilidad de limpieza.

Asegura el nivel de humedad adecuado

En general, un nivel de humedad relativo en el interior de entre el 30% y el 50% es óptimo, según la compañía Energy Star. Cualquier nivel más alto podría provocar el crecimiento de bacterias. En áreas más frías durante la temporada en que se usa la calefacción, debe oscilar entre el 30% y el 40% para evitar la condensación en las ventanas. Algunos de los humidificadores clasificados por Consumer Reports tienen humidistatos (configuraciones de control de humedad) incorporados, que apagan el dispositivo cuando la humedad llega al nivel deseado. Pero también puedes medir la humedad tú mismo, con una herramienta llamada higrómetro, que está disponible por $10 o menos.

Misha Kollontai, el ingeniero que dirige las pruebas de humidificadores en Consumer Reports, utiliza una combinación de termómetro e higrómetro para medir tanto la temperatura ambiente como la humedad, dentro de la habitación de su niño pequeño. De esta manera puede controlar al mismo tiempo dos aspectos de la higiene del sueño. (Además de garantizar el nivel adecuado de humedad en el aire, la temperatura ideal para que duerman los bebés es de entre 68° y 72° F).

Otra solución si tu humidificador no tiene un humidistato: prende el humidificador de 3 a 4 horas antes de la hora de dormir del bebé, después apágalo cuando lo acuestes.

A continuación, hemos enumerado varias buenas opciones de humidificadores de nuestras calificaciones, concentrándonos en unidades diseñadas para habitaciones más pequeñas, definidas como espacios de 26 a 299 pies cuadrados. Todos los modelos presentados son humidificadores de vapor frío que obtuvieron calificaciones altas. Con los modelos ultrasónicos que aquí te presentamos, necesitarás agua desmineralizada, destilada o filtrada para evitar el polvo blanco. Los modelos evaporativos, como el Vornado Huey de nuestras calificaciones, no necesitan ningún tipo de agua especial ya que están diseñados para filtrar las partículas que causan el polvo blanco.

En las calificaciones completas de humidificadores de CR, puedes encontrar muchos otros humidificadores que obtuvieron calificaciones altas diseñados para habitaciones pequeñas, al igual que otros modelos para espacios más grandes.

Babymoov Hygro (+)

Levoit Dual 200S Smart

Vicks VUL525

Aqua Oasis AO-101

Crane Owl

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.