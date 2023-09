Taiwán denuncia incursión de 103 aviones y 9 buques militares chinos

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó el lunes que detectó 103 aeronaves militares de China alrededor de la isla en un período de 24 horas.

Un total de “103 aeronaves del Ejército Popular de Liberación (EPL) y nueve barcos de la Marina del EPL fueron detectados” entre el domingo y el lunes por la mañana, indicó el ministerio en un comunicado.

Se trata de una cifra récord en cuanto a incursiones de aviones y buques de guerra chinos procedentes del gigante asiático, con respecto a las 91 aeronaves detectadas el pasado 10 de abril.

