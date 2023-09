Zelenski llega a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este lunes a Estados Unidos para asistir a la asamblea general de la ONU y luego entrevistarse con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington. “Olena Zelenska y yo llegamos a Estados Unidos”, anunció el presidente ucraniano en X (antes Twitter), refiriéndose a su esposa, para realizar encuentros en la ONU, en Nueva York, antes de viajar a Washington.

“Asistiré a la Asamblea General, la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las reuniones del Consejo de Seguridad en la ONU, y varios importantes encuentros bilaterales”, añadió. Zelenski, que ya el año pasado participó por videoconferencia pese a las protestas de Rusia, será uno de los primeros en dirigirse en persona a la Asamblea en el arranque de las sesiones del martes, y al día siguiente se presentará ante el Consejo de Seguridad en una nueva sesión sobre Ucrania convocada esta vez por la presidencia de turno albanesa.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky lands at JFK Airport in New York ahead of his speech at the UN and a visit to the US Capitol. pic.twitter.com/ZyEBYiv0aM

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 18, 2023