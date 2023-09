Abogado de Ovidio Guzmán asegura que “El Ratón” no delatará a Los Chapitos a cambio de un acuerdo

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de Ovidio Guzmán en una corte federal de Estados Unidos, en donde el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra.

De esta manera, se dio a entender que el joven criminal también conocido como “El Ratón” emprenderá una batalla legal ante la justicia estadounidense, en la cual se tiene descartado cualquier acuerdo con las autoridades.

Así lo manifestó también su abogado defensor, Jeffrey Lichtman, al asegurar que Ovidio no cooperará para testificar en contra de sus hermanos, conocidos como Los Chapitos.

“Él no tiene planes de cooperar en contra de sus hermanos. En este momento vamos a revisar el caso y decidiremos qué vamos a hacer después”, señaló el defensor legal en un encuentro con medios luego de la audiencia.

Al ser cuestionado sobre establecer un diálogo entre padre e hijo, Lichtman precisó que no ve viable que a Ovidio se le permita hablar con su padre debido a las condiciones en las que se encuentra, ya que el Chapo no ha tenido ningún contacto con su esposa ni con sus hijos desde el día en que llegó a Estados Unidos en enero de 2017.

Además, el abogado resaltó que “El Ratón” extraña a su familia y que su reciente extradición traerá afectaciones a su salud mental, como le pasaría a cualquier persona, según informó Reuters.

“Extraña a su familia, tiene hijos y una esposa, así que creo que ciertamente afectará el estado mental de cualquier persona. Él es un ser humano, es una persona sensible, tranquila y reflexiva, por lo que este no ha sido un momento fácil para él”, declaró Jeffrey al salir del Tribunal federal.

Por último, indicó que su cliente no está bajo las mismas medidas administrativas especiales en las que estaba su padre, quien se encontraba completamente aislado y no se le permitía hablar con nadie. “Él no tiene esas condiciones y no se le considera el mismo nivel de riesgo de seguridad”, indicó.

