Ingrid Coronado acusa a Charly López de falsificar su firma de la casa que compartieron como pareja

El pleito de Ingrid Coronado y Charly López por la casa que compartieron cuando fueron pareja parece no tener fin y es que ahora la presentadora acusó a su ex de haber falsificado su firma en las escrituras de la propiedad ubicada en Ciudad de México.

Los señalamientos anteriores los hizo en una entrevista exclusiva con el programa ‘Ventaneando’ donde brindó mayores detalles del pleito que mantiene con el ex Garibaldi desde hace algunos años.

Detalló que en su momento se le hizo un peritaje a las escrituras del inmueble que ahora es habitado por su ex y este concluyó que la firma de ella había sido falsificada.

“No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, que yo no había firmado esos papeles”, continuó la también escritora.

Aunque lo que menos quiere es hacerle daño al papá de su hijo Emiliano, lo que sí quiere Ingrid es que se le pague lo que le corresponde por la residencia, que es el 50% de su valor y no el 15% como pretende Charly López.

“Yo solicito que se me page la mitad de esa casa que está a mi nombre, ¿qué es lo que sigue?, pues que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero yo lo he dicho, todos los procesos legales que tengo, he ganado todo y sigo ganando todo, ¿por qué?, porque yo he dicho la verdad desde el principio”, subrayó la también locutora.

La falsificación de documentos privados es considerado un delito que, en caso de ser hallado culpable, el infractor podría pasar entre 6 meses y 5 años en prisión, así como hacerse acreedor a una multa que va de los 180 a los 370 días.

