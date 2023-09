Venado López quiere que le “paguen más” y apunta a Robeisy Ramírez y Naoya Inoue

Luis Alberto ‘Venado’ López, campeón de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quiere ser valorado y que le paguen más en su siguiente pelea que podría ser contra Robeisy Ramírez o Nayoa Inoue.

En una entrevista con BoxingScene, Venado López expresó que siempre está dispuesto a pelear contra cualquiera, pero que ahora es tiempo de que le ofrezcan bolsas grandes para sus peleas porque se considera un boxeador que siempre ofrece buenos espectáculos a la gente.

“Pelearé contra cualquiera. Lo he dicho mucho. Cada contrato que me han enviado, lo he firmado. Siempre estoy dispuesto a luchar. Ahora es tiempo de que me valoren, de que me paguen más, de que me den esas bolsas tan grandes, de que les den bolsas a esos guerreros como yo, que siempre dan grandes espectáculos. Podría ser contra Robeisy Ramírez o contra Inoue, quien dice que quiere subir de peso. Esas son grandes peleas que la gente quiere ver”, dijo el campeón.

Naoya Inoue es campeón de las 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la OMB. Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP vía Getty Images.

En cuanto a Robeisy Ramírez y Naoya Inoue, el mexicano aseguró que ambos serían grandes enfrentamientos para el público y que tiene las herramientas para hacerle frente a los dos sobre el cuadrilátero.

“Robeisy es un boxeador olímpico, pero yo soy fuerte y puedo aguantar golpes. Y mis golpes vienen desde diferentes ángulos, algo que te cuesta esperar de mí. Entonces sería una gran pelea para el pueblo”, afirmó. “Sería una gran pelea contra Inoue porque él es un peleador agresivo y yo soy un peleador agresivo. Sería un verdadero choque, bueno para la gente. Habría mucho interés”, agregó.

Cabe destacar que el Venado López viene de defender por segunda vez su cinturón tras vencer a Joet González -en la primera noqueó a Michael Conlan en Dublín- por decisión unánime de los jueces en una cartelera realizada el pasado fin de semana en el American Bank Center en Texas y que celebró el Día de la Independencia de México. Ahora el campeón mexicano quiere unificar títulos y Robeisy Ramírez, quien también ha mostrado interés en la pelea, parece ser el siguiente en la lista.

Robeisy Ramírez quiere una pelea con el Venado López. Foto: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images.

“Por supuesto que quiero peleas de unificación. Eso es lo que más me interesa ahora. Vamos a hacerlo. Pero como he dicho, siempre y cuando me paguen bien por dar esos grandes espectáculos”, indicó el peleador azteca.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma y tiene en mente unificar los cinturones. El mexicano posee récord de 29 triunfos (16 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Robeisy Ramírez retuvo su faja de campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al vencer a Satoshi Shimizu. El pugilista cubano cuenta con 13 victorias, siete por la vía rápida, y una derrota.

