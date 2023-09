“Los números son los números”: Rafael Nadal reconoce que los títulos ponen a Novak Djokovic como el mejor tenista de la historia

Por si alguien tenía dudas de lo que pensaba Rafael Nadal sobre el récord de Novak Djokovic como el tenista más ganador de todos los tiempos luego de obtener su Grand Slam número 24, el español volvió a tomar el micrófono para reconocer la grandeza del serbio.

Después de que Nadal dijo que posiblemente la ambición y el temor a la frustración motivaron a Novak Djokovic a conseguir el récord de los 24 “majors”, y que a cualquiera le hubiera gustado tener ese lugar en la historia, pero que a él no es algo que le obsesione y que no tenía en mente jugar para superarlo, muchos fans calificaron al manacorí de envidioso y otros tantos de despreocupado al interpretar sus palabras; sin embargo, Nadal ha aclarado todo.

En una entrevista concedida este miércoles para el diario AS, Rafa, quien se encuentra en rehabilitación por lesión desde enero pasado y, pese a eso sigue siendo considerado uno de los mejores de todos los tiempos, con 22 Grand Slams, dijo que con los números en la mano es muy claro quién es el mejor del mundo.

“Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad. Lo demás son gustos, inspiración, sensaciones que te pueda transmitir uno u otro, que te pueda gustar más uno u otro”, explicó.

“Creo que con respecto a títulos Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir”, confirmó inmediatamente después.

Acto seguido, siguiendo con su discurso de días anteriores, Nadal envió una felicitación al serbio y justificó no ser él quien llegara al récord, pero no sin antes recordar que no es algo que le frustre ni le importe demasiado e insistió en que es algo que él ha mencionado desde hace años.

“Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte. Lo felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración. Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho”, sentenció el jugador que mientras estaba lesionado vio cómo “Nole” lo empató en títulos y lo superó por uno y luego por dos.

Cabe mencionar que en juegos directos Nadal y Djokovic se enfrentaron en 59 ocasiones, con 29 triunfos para el español y 30 para el serbio. Curiosamente, su primer enfrentamiento fue en los cuartos de final del Roland Garros 2006 y el último fue en los cuartos de final del mismo torneo, pero en su edición 2022. En ambos Rafael se llevó la victoria.

Djokovic durante su primer enfrentamiento contra Nadal en el 2006. Foto: AFP / Getty images. Nadal durante su primer enfrentamiento contra Djokovic en el 2006. Foto: AFP / Getty images.

