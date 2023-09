Shakira arremete de nuevo contra Gerard Piqué en “El Jefe” junto a Fuerza Regida (Letra)

Lo nuevo de Shakira “El Jefe” que coescribió con la banda de Regional Mexicano, Fuerza Regida, ha literal enloquecido a sus fans a nada de haberse estrenado. Las reproducciones en Youtube no paran y la ex de Gerard Piqué parece haber no solo facturado de nuevo, sino estar lanzando puntas, esta vez menos afiladas, a su ruptura con el ex jugador del F.C Barcelona.

Fue una grata sorpresa para sus fans. Luego de recibir el reconocimiento como uno de los músicos más influyentes de la industria musical en los MTV Video Music Awards 2023, Shakira lanzó esta nueva canción de la mano de una banda de regional mexicano como lo es Fuerza Regida, aventurándose así en este género musical por primera vez.

Sin duda, la canción de Shakira y Fuerza Regida va para Piqué

Nuevamente, las frases de la canción obviamente son para el presidente de la Kings League y padre de sus hijos Milan y Sasha, Gerard Piqué, ya que habla de que él es “El Jefe”. Recordemos que, Clara Chía Martí, su actual pareja, es su empleada en la empresa Kosmos. Así que esto tendría mucho que ver.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí en Grand Prix de Cataluya. Foto: Grossby Group.

También hace alusión a que él hace mucho ejercicio (asumiendo que por ser deportista), también debería “cosechar el cerebro”. Menciona que le gustan las buenas cosas, pero que le falta un poco el dinero. En algunas ocasiones ya hemos hablado de que ella le había dado algún dinero a él para alguna inversión.

Incluso en su momento se dijo que esto pudo haber sido la causante de la ruptura, que después vimos que no y fue desmentido. Otros tanto especulan que la canción podría ser una respuesta a que los amigos de Piqué se refirieran a Shakira como “La Patrona” cuando todavía eran pareja.

Shakira vuelve a recalcar el empoderamiento femenino en “El Jefe”

La decisión de Shakira de utilizar el título “El Jefe” podría interpretarse en este contexto como una declaración de empoderamiento, reforzando su independencia y fuerza interior. Además de que es financieramente solvente y cada vez “factura” más.

Shakira. Foto: Getty Images.

El estilo de música regional mexicana es conocido por sus letras profundamente sentidas, que con frecuencia representan historias de amor y desamor. La nueva canción de Shakira, “El Jefe”, puede explorar sus sentimientos y experiencias en relación con su ruptura de la mano de Fuerza Regida.

Pero también, se abre a la nueva experiencia en la música mexicana. Aparece en caballo, con botas, bailando, entre muchas otras, presumiendo su belleza y su perfecta figura. Sus fans ya están ansiosos por conocer todos los detalles detrás del “El Jefe” de su propia boca.

Letra de la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida “El Jefe”

Shakira, Shakira

Fuerza Regida

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mier…

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de pu—, yeah

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero foll– menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

Te tienen de recluta

El muy hijo de pu–

El muy hijo de pu–

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p—

‘Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pe…, como siempre

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

