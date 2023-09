Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 21 al 28 de septiembre

Gira de El Sol

Luis Miguel sigue imparable con su gira 2023, que llega este fin de semana al sur de California. El Sol hará una parada el domingo en la arena Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) y el miércoles en la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario). Aunque su página oficial indica que los shows están agotados, todavía hay entradas disponibles. Domingo 7 pm y miércoles 8 pm. Boletos desde $200. Informes ticketmaster.com.

Foto: Getty Images

El Potrillo en concierto

Alejandro Fernández trae su gira Amor y patria a la arena Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), en la que, tal como lo hizo su padre cuando El Potrillo comenzó su carrera, tiene como invitado a su hijo Álex Fernández. Viernes 9 pm. Boletos desde $30. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Exhibición por Mes de la Hispanidad

El Warner Bros. Studio Tour de Warner Bros. Studios (3400 Warner Blvd., Burbank) celebra el Mes de la Herencia Hispana con la exhibición Hispanic Heritage, que honra a la generación de hispanoamericanos que han influenciado a la sociedad de forma positiva. Incluye trajes que usaron América Ferrera en Barbie, Xolo Maridueña en Blue Beetle, Salma Hayek en Wild Wild West y Antonio Banderas en Interview with a Vampire entre otros. Los estudios ofrecen también un precio de descuento para los residentes del sur de California. Boletos desde $57. Informes wbstudiotour.com.

Festival en Acuario del Pacífico

Para celebrar a las culturas de México, Centro y Sudamérica, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) llevará a cabo el Festival Cultural Baja Splash, que incluye bailes tradicionales, música en vivo, actividades recreativas y puestos con materiales educativos. Sábado y domingo. Boletos desde $30; gratis menores de 3 años. Informes aquariumofpacific.org.

Autos de película

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrió Hollywood Customs: Modified for the Movies, una exhibición que incluye más de una docena de vehículos de shows de televisión y películas que fueron modificados para dar más dimensión a las historias, desarrollo del personaje o diseño del filme. Entre los autos que se incluyen están el Mercury Monterey del filme Cobra (1986); el Volkswagen Beetle “Herbie”, de la cinta Herbie: Fully Loaded (2005), y el Bedford CF “Mystery Machine” de la película Scooby-Doo (2002). Boletos desde $11. Informes petersen.org.

Celebración a Selena

El teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd. E, Los Angeles) presenta Selena, el filme biográfico que relata la historia de la reconocida cantante texana, Selena. En este festejo del Mes de la Herencia Hispana, también se presenta Selenamos, una banda tributo a Selena originaria de Los Angeles. Sábado 8 pm. Boletos $35. Informes theford.com.

Foto: Archivo

Don Giovanni al aire libre

La ópera Don Giovanni comenzará sus presentaciones en Los Angeles y se transmitirá en vivo desde el escenario del centro angelino hasta el Pier de Santa Monica (200 Santa Monica Pier, Santa Monica) y el La Mirada Community Regional Park (13701 Adelfa Dr., La Mirada). Con Lucas Meachem e Isabel Leonard como protagonistas. A partir de las 4 pm con actividades para toda la familia. Función 6 pm. Gratis. Reservaciones laopera.org.

Arañas en el NHM

El Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) ya abrió el Spider Pavilion, con centenas de arañas que estarán en este lugar hasta finales del otoño. Los visitantes podrán ver de cerca a estos insectos capaces de mantener controladas a las plagas del planeta. Hasta el 26 de noviembre. Boletos para el museo desde $7 (se requiere para entrar al pabellón de las arañas); Spider Pavilion $8. Informes nhm.org.

Foto: Getty Images

Lucha libre queer

Lucha VaVOOM, en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), celebrará a su más grande estrella, Cassandro, con The Queen of the Ring, un show especial para honrar al luchador e icono queer, quien estará presente. Se proyectará la nueva cinta Cassandro (que se transmitirá a partir del viernes en Prime Video), basada en la vida de este atleta que luchó contra la homofobia durante su carrera. Mayores de 21 años. Viernes 8 pm. Boletos desde $45. Informes ticketweb.com.

Teatro clásico

The Gospel at Colonus, que se presenta en el Getty Villa Museum (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) sigue al Oedipus ciego cuando llega al pueblo de Colonus, cerca de Atenas, que busca descansar luego de una tragedia de toda la vida. Esta pieza mezcla el mito griego con la practica espiritual negra, reimaginando la historia de Edipo como pieza central. Jueves a sábado 8 pm. Termina el 30 de septiembre. Boletos desde $40. Informes getty.edu.