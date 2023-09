El telescopio James Webb capta las ondas de choque de un “sable láser”

El telescopio espacial James Webb ha captado un chorro que viaja a través del espacio interestelar a velocidades supersónicas y que rodea a una estrella de solo unas pocas decenas de miles de años.

La imagen, visualmente impactante y “en forma de sable láser”, muestra Herbig-Haro 211 (HH 211), situada a unos 1.000 años-luz de la Tierra en la constelación de Perseo, que es una de las corrientes protoestelares más jóvenes y cercanas, lo que la convierte en un objetivo ideal para Webb, según un comunicado.

Los objetos Herbig-Haro son regiones luminosas que rodean estrellas recién nacidas y se forman cuando los vientos estelares o chorros de gas que arrojan estas estrellas forman ondas de choque que chocan con gas y polvo cercanos a altas velocidades.

Babies, amirite? Supersonic jets of gas spew from a newborn star in this new infrared image by @NASAWebb: https://t.co/ldxuCkyYkZ

The bright regions are called Herbig-Haro objects, and they form when star particles collide with nearby gas and dust, forming intense shockwaves. pic.twitter.com/qwQfnyLyDy

— NASA (@NASA) September 14, 2023