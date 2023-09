Erik Rubín se sincera y confiesa que ya se mudará y dejará de dormir con Andrea Legarreta

El 2023 nos recibió con la noticia de que Andrea Legarreta y Erik Rubín habían optado por seguir sus caminos por separado, sin embargo, la expareja continuó viviendo bajo el mismo techo y hasta compartiendo habitación, tal y como lo dio a conocer el cantante hace unas semanas.

A pesar de haber declarado que en ocasiones dormían ’de cucharita’, todo parece indicar que la suerte ya no estará del lado del papá de Mía y Nina, pues él mismo dio a conocer que ya no compartirán cama, ni casa.

Lo anterior lo dio a conocer en una entrevista que otorgó al programa ‘De primera mano’, en donde aseguró que en un par de semanas finalmente dejará la exclusiva casa que habitó con su familia en la zona del Pedregal y saldrá en búsqueda de su nuevo refugio. Detalló que su mudanza se atrasó por la muerte de la mamá de la presentadora del programa ‘Hoy’.

“Sigo aquí en casa. No hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento. Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo; entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente. No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes”, detalló en la íntima conversación que tuvo con la emisión.

A continuación aseguró que su mudanza no es un sinónimo de ruptura, sino que es una simple transición en el proceso que decidieron comenzar a principios de año y que, hasta el momento, no han logrado cumplir.

“Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo, porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar porque inclusive es algo que veníamos, tiempo atrás, platicándolo. Llegó el momento en el cual tenemos que tomar la decisión y lo estamos haciendo, eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo algo al respecto”, concluyó.

Sigue leyendo:

Así es el lujoso apartamento que Elton John vende en Atlanta por casi $5 millones de dólares

Conoce la exclusiva mansión en Italia que George Clooney vende en $107 millones de dólares

Así es la cárcel de Chicago en la que está detenido Ovidio Guzmán, el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

Conoce el lujoso y hermoso penthouse que Shakira le compró a sus papás en Barranquilla