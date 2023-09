Vuelve a San Francisco Cine+Más 15, renombrado festival de cine latino de California

Todo se vive con un gran optimismo y hay “señales de vida, de que la gente ya empieza a volver al cine … como antes”. Así lo dijo Lucho Ramírez, director del popular Cine+Más 15, resaltando la nueva versión del popular 15° Festival de Cine Latino de San Francisco: Cine en tu idioma.

Contra viento y marea, el festival se echa a andar este 28 de septiembre: una gran hazaña detrás de un gran esfuerzo porque aún no está del todo claro cómo se desarrollará, cómo seguirá adelante, cuál será el futuro cercano de la industria del cine, una empresa que ha sido golpeada duramente por la pandemia de covid-19 corona. “Es como una resaca del covid, como que ha dejado su marca en el hecho de que la gente todavía tiene cierto temor de volver a lo mismo que teníamos antes de la pandemia”, aseguró Ramírez.

Esta decimoquinta versión representa un “regreso a la normalidad a pesar de que tenemos una programación un tanto reducida? El año pasado tuvimos proyecciones presenciales. Claro, fueron menos pero sí llegó gente. No hubo una sala vacía”. Ramírez agregó que el festival del año pasado fue un augurio para los futuros festivales. “El año pasado nos fue bien, por eso este año volvemos.”, dijo Ramírez.

La pandemia forzó un cambio y muchas de las grandes compañías del cine no lanzaron sus películas esperando una vuelta a la normalidad y fueron más de dos años donde no hubo normalidad. Debido a esto, los lanzamientos de muchas películas nuevas se fueron postergando, “se fueron estancando y hubo diferentes maneras de presentar las películas: ciertas películas se presentaron directamente en los servicios de internet mientras que otras estuvieron simultáneamente en pantalla en los cines o por internet o cable” aseveró Ramírez, quien agregó que “los golpes más duros los recibieron las películas independientes o películas latinoamericanas que también tienen su dificultad de encontrar algún lugar aquí en los Estados Unidos. además, el cine latinoamericano no es algo llamativo para los cines comerciales”.

‘El grosor del polvo’, una producción mexicana. (Cortesía Cine+Más 15)

Algunos de los filmes del festival

El festival partirá con la proyección del filme ‘Moe’ el jueves 28 de septiembre (6:45pm) en el Teatro Roxie (3117 Calle 16). En esta noche inaugural se presentará la dramaturga y actriz Evelina Fernández y habrá una sesión de preguntas y respuestas más una recepción después del filme. ‘Moe’ es una producción en la ciudad de Los Ángeles que en los años 2000 fue una obra de teatro.

Dirigida por Jorge Luis Valenzuela, ‘Moe’ trata de un actor de teatro gay, Moisés (Sal López), que está enfermo y se encuentra produciendo una obra teatral, un monólogo de una sola actriz. A su vez Moisés está desahuciado y decide planificar su propia fiesta de despedida del mundo. “El tema es fuerte y deprimente y al mismo tiempo tiene alegría y mucho humor. Reflexiona sobre quiénes somos, que somos bilingües, somos hispanos y batallamos en producir lo que producimos. A veces la gente no se conecta mucho con películas que reflexionan sobre nuestra realidad”, dijo Ramírez. “La película celebra a un querido colega artista y amigo que perdimos a causa del sida en un momento en que la comunidad latina se negaba a enfrentar abiertamente la enfermedad”, agregó Evelina Fernández.

‘El grosor del polvo’ es una producción mexicana de suspenso sobre una madre que busca a su desaparecida hija y se encuentra con alguien que ella sospecha es la persona culpable de su desaparición. Es una producción independiente que enfatiza el dilema de “¿qué harías tú si eso te pasara? Ella tiene que tomar la decisión de asumir la venganza o qué es lo que va a hacer. Es una película de suspenso”, informó Ramírez, quien agregó que siempre es una “batalla” programar películas enfocadas en la violencia como entretenimiento. Parte de la misión del festival es combatir las imágenes que existen en los medios que, por lo general, “nos pintan como violentos, como criminales. Pero tampoco hay que azucarar la situación como si estas cosas no existieran”, dijo.

‘El camino al éxito’ es una comedia y un drama largometraje de Sebastián Rodríguez, de Argentina, sobre un tipo que vive ‘atrapado’ en un pequeño pueblo y tiene como meta escapar. Es un mecánico que le está arreglando un coche a un agente de un club de fútbol de Buenos Aires que va de paso. El tipo vio al sobrino jugar y le dijo al mecánico que lo llevaría a Buenos Aires para probarlo. El tío ?por supuesto? ve todo esto como una gran oportunidad de cambiar su vida.

La comedia argentina ‘El camino al éxito’. (Cortesía Cine+Más 15)

‘La teoría de los vidrios rotos’, una película uruguaya de humor negro sobre un agente de seguros de coches que llega a un pueblo pequeño que ha tenido problemas con los autos de alquiler y los están incendiando. Está tratando de investigar qué es lo que está pasando. “Y eso me hace recordar que aquí, en San Francisco, el 25% de los coches arrendados los devuelven con los cristales rotos”, aseveró Ramírez.

‘El equipo’, del director Bernardo Ruiz relata cómo se van desarrollando investigaciones forenses de distintos asesinatos y masacres que han ocurrido alrededor del mundo, como el caso de los desaparecidos y las fosas comunes en Argentina, cómo se identifican los cadáveres y cómo este equipo de forenses atrajo mucha demanda porque hay situaciones similares alrededor del mundo. incluida la situación en la frontera con México.

El festival incluye 55 películas de las cuales 20 son largometrajes, 12 de ficción y ocho documentales. También se exhibirán 36 cortos locales, con variados temas incluyendo la temática LGBTIQ, documentales variados, cine femenino y películas hechas en EEUU. Hay también un pequeño bloque de películas de animación. Al momento, están planificadas 20 proyecciones presenciales y alrededor de 30 a través de servicios de internet denominados streaming.

Junto con extender una invitación al público latino, Ramírez resaltó el subtítulo del festival: cine en tu idioma. “Las producciones son de América Latina y de hispanos en los Estados Unidos. Todas ellas fantásticas e independientes”, dijo.

Para conocer la programación completa del festival visite www.cinemassf.org.