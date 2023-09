Crisis migratoria: CBP detuvo a más de 230,000 inmigrantes en la frontera sur en agosto

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó el viernes su reporte de estadísticas operativas para agosto de 2023 y destacó que se realizaron en agosto 232,972 detenciones de inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México, un aumento de 27% frente a las 183,494 detenciones registradas en julio.

Se trata de la mayor cifra de detenciones de inmigrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos en lo que va del año pero siguen siendo más bajos que los niveles observados en noviembre y diciembre de 2022, cuando la Orden de Salud Pública de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Título 42 por la pandemia de Covid estaba en vigor.

Inmigrantes esperan en México para ser procesados por CBP en El Paso, Texas, el 21 de septiembre de 2023. /Foto: Brandon Bell/Getty Images

El gobierno del presidente Joe Biden derogó la orden de aplicación del Título 42 en mayo pasado al terminar oficialmente la emergencia nacional por la covid-19.

En medio de una nueva crisis migratoria en la frontera suroeste del país, la agencia federal señaló que “espera ver fluctuaciones en la migración, sabiendo que los contrabandistas continúan engañando y explotando a individuos vulnerables”.

CBP está procesando a todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8 y colocando a los no ciudadanos que cruzan la frontera ilegalmente en procedimientos de deportación acelerada o de deportación de la Sección 240.

Los no ciudadanos que cruzan entre los puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada sin hacer una cita con CBP One™ están sujetos a la regla de Elusión de Vías Legales.

Esta regla supone la inelegibilidad para el asilo para aquellos que no utilizan procesos legales, con ciertas excepciones.

Un policía de México escanea la aplicación de asilo en CBP One de un inmigrante, antes de autorizar su paso a EE.UU. /Foto: GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images

Desde mayo de 2023, el DHS ha repatriado a más de 250,000 personas, incluidos más de 36,000 familiares individuales. El DHS ha expulsado o devuelto a más miembros individuales de la familia en los últimos cuatro meses que en cualquier año fiscal completo anterior.

En agosto de 2023, la Patrulla Fronteriza registró 181,059 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Los encuentros totales de CBP a lo largo de la frontera suroeste en agosto fueron 232,972.

La CBP indicó que la reincidencia después del fin de la orden sanitaria del Título 42 ha disminuido significativamente. “Entre los 232,972 encuentros totales registrados en agosto, 11% involucraron personas que habían tenido cuando menos un encuentro previo en los 12 meses anteriores”, en comparación con una tasa de 35% en agosto de 2022.

Y en abril de 2023, el último mes en que la orden sanitaria estuvo plenamente en vigor, los encuentros repetidos representaron casi 23% del total de encuentros.

“La CBP continúa vigilante ante los despiadados contrabandistas y organizaciones criminales trasnacionales que explotan a migrantes vulnerables, las mismas organizaciones que trafican drogas letales que dañan a nuestras comunidades”, dijo el titular interino de la CBP, Troy Miller.

El mensaje de la CBP para cualquiera que esté pensando en ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera suroeste es simple: “no lo haga”.

La agencia federal advirtió que cuando los no ciudadanos cruzan la frontera ilegalmente, ponen sus vidas en peligro y aunque CBP ha realizado importantes esfuerzos en los últimos años para ampliar la capacidad de ayudar y rescatar a personas en peligro, siempre se corre graves riesgos, los inmigrantes son detenidos y la mayoría de ellos son devueltos, detenidos o deportados.

La aplicación móvil CBP One sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS para incentivar a los no ciudadanos a utilizar procesos y vías legales, seguras y ordenadas. En agosto, la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de CBP procesó a más de 45,400 personas con citas de CBP One en los puertos de entrada.

