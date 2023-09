Desde los inicios de su relación de pareja, Cynthia Rodríguez y Carlos Riveraan decidido mantener un perfil bajo para salvaguardar su privacidad y esta idea se ha vuelto aún más presente con el nacimiento de su hijo León.

Por esta razón, la ex participante de ‘La Academia’ no tardó en expresar su descontento en redes sociales luego de que un usuario bajo el nombre de Viridiana Mata compartiera una foto nunca antes vista que muestra la presunta identidad del pequeño.

Dicha postal salió a la luz a través de redes sociales y rápidamente atrajo la atención de los internautas por dejar ver a quien sería León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, en brazos de la mamá de la conductora.

En medio de los dimes y diretes que se generaron en torno a la postal, la misma persona que publicó la supuesta fotografía de León, compartió un mensaje que le habría enviado la ex presentadora de ‘Venga la Alegría’ en el que le pedía no viralizar la imagen.

Cynthia Rodríguez explota tras filtración de una foto de su hijo con Carlos Rivera | Foto: Captura de Instagram

“Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de el. Pero no fue decisión de nosotros compartirla sobre todo por la seguridad de León”, se lee en el mensaje.

Una vez más, Cynthia Rodríguez se volvió el tema de conversación entre los internautas, ya que mientras unos le mostraron su apoyo, otros indicaron que la petición de la conductora estaría relacionada con una “exclusiva” a una revista.

“¿¿¿Por la seguridad del bebé o por la exclusiva a revista???”, “Ridículos, ni que fueran tan importantes” y “Se les fue la exclusiva de las manos. Por cierto, qué bonito está el bebé”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

