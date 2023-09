Jóvenes latinos son reconocidos por el Festival de Cine Hola México como cineastas del mañana

Ivy González y Andrés Lira son dos de los 20 jóvenes latinos seleccionados por el programa Tomorrow’s Filmmakers Today (TFT) para que sus primeras realizaciones fílmicas sean exhibidas dentro de la quinceava edición del Festival de Cine Hola México que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 7 de octubre en Los Ángeles.

Pero también esta selección les permite participar en un programa intensivo de 10 días en los que se conectan con figuras del cine de Estados Unidos y Latinoamérica.

“Me siento demasiado orgulloso de representar a la comunidad y haber sido seleccionado para Sundance y Hola México”, dijo Andrés Lira, creador y director de Primero, Sueño, un documental de 17 minutos que aborda las experiencias de los campesinos indocumentados del Valle Central.

Andrés Lira, joven cineasta, hijo de trabajadores del campo. (Cortesía)

Con apenas 24 años de edad, nacido en Lindsay, California, hijo de padres inmigrantes indocumentados de origen mexicano, trabajadores del campo, dijo que con su documental quiso reconocer a los migrantes mexicanos.

“Fue difícil porque no agarré ningún grant (subsidio) y yo solo hice todo el trabajo de filmar y editar. Me llevó como un año y medio grabar el trabajo del campesino”, comentó.

Su sueño es ser director de cine y hacer historias sobre la experiencia latina.

“Necesitamos más voces latinas en Hollywood. Eso me impulsa a hacer una diferencia”, dijo Andrés, quien es el primero de su familia en asistir a la universidad.

Estudió producción de cine en la Universidad Estatal de California (CSU) en Sacramento.

“Fue seleccionado como uno de los 10 miembros del Sundance Ignite Program en 2023 de entre más de 1,000 solicitantes”.

Reveló que creció trabajando en los campos junto a sus padres hasta su adolescencia.

“He sido testigo de la fortaleza de los latinos y eso me inspira. Fui testigo y documenté la marcha del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) de Delano a Sacramento en 2022, y eso me inspiró a continuar peleando para dar a los latinos una voz a través del cine”.

Pedro Lira, joven realizador de Primero, Sueño. (Cortesía)

Dijo que el programa Tomorrow’s filmmakers Today le ayudará a obtener una experiencia invaluable que puede llevarlo a hacer amigos para toda la vida y conexiones con otros creadores.

“Estoy al comienzo de mi carrera, así que sé que cualquier oportunidad que pueda tomar para acercarme a cineastas más experimentados solo me ayudará a crecer y desarrollar habilidades, confianza y recursos necesarios para contar historias de nuestra comunidad subrepresentada”.

Puntualizó que más que nada busca encontrar y construir una comunidad con la que comparta antecedentes similares dentro de nosotros los latinos.

El reporte sobre la diversidad de Hollywood de UCLA, 2023, señala que solo el 1.1% de los directores en 2022 fueron latino y 0% nativos, lo que hace que estos grupos sean lo más subrepresentados en el cine.

Ivy González creadora del corto “Nido de mi Vida”. (Cortesía)

Nido de mi vida

Ivy González dijo que su corto Nido de mi Vida que dura tres minutos es una memoria de un domingo en la vida de una mamá soltera con su hijo.

“Todo pasa en un cuarto. Yo crecí en un estudio, y de alguna manera quería presentar esa parte de mi historia y es la de muchos niños que crecen con mamás solteras”.

Agregó que Nido de mi Vida es un pedazo de la vida de una familia mexicana humilde.

“En la película rendí homenaje a gran parte de mi propia historia y la de mis padres, haciendo que el entorno e incluso el paisaje sonoro fueran tan auténticos como nuestra vida cotidiana al extraer ricos recuerdos comunitarios, como el sonido de un vendedor ambulante en la distancia, o escenas de un espectáculo de lucha libre”.

Ivy confiesa que su sueño es hacer películas y ser directora de arte.

“Me gustaría hacer un equipo para hacer películas”.

Mientras se abre camino en la industria del cine, trabaja como barista en Montebello y fue su jefa quien le habló del Festival de Cine Hola México.

“Estaba muy nerviosa cuando presenté mi película, pero ha sido un honor ser una de las elegidas. Estoy contenta porque este programa nos va a dar inspiración y podremos hacer conexiones”.

Ivy nació en Los Ángeles. Recientemente se graduó de la carrera de animación e ilustración de la Universidad Estatal de California en Long Beach.

“Estoy increíblemente orgullosa de producir este corto en mi último semestre. Me di cuenta que mi meta como artista no es solo crear historias que conecten a la audiencia no representada, sino también usar el proceso creativo como una manera de construir comunidad”.

Samuel Douek, fundador y director del Festival de Cine Hola México. (Foto suministrada).

Como parte de la programación, los 20 realizadores proyectarán sus cortometrajes en el marco del Festival de Cine Hola México Film Festival.

En los últimos ocho años, el Tomorrow ‘s Filmmakers Today, que también es una organización no lucrativa, ha seleccionado a 20 talentosos cineastas latinos emergentes de entre 21 y 35 años de California, Florida, Nueva York, Texas y Latinoamérica para ser parte de su programa.

Durante su estancia en el TFT, pueden ampliar su red profesional al conocer a ejecutivos, directores, talentos y figuras líderes clave en las industrias cinematográfica y televisiva de México, América Latina y Estados Unidos.

La experiencia está diseñada para forjar relaciones creativas entre los participantes y servir de puente entre su trabajo y los profesionales en puestos de toma de decisiones.

Los exalumnos continúan creciendo como un colectivo sólido al colaborar en proyectos y avanzar juntos en sus carreras con éxito. Año tras año siguen comprometidos con TFT asistiendo al festival y a otros eventos.

Samuel Douek, fundador y director del Festival de Cine Hola México dijo que el programa inició para encontrar una forma no solo de ayudar a cineastas latinos en Hollywood a que tengan un un camino a seguir si no también a que se conecten entre ellos en una plataforma para que hagan networking y puedan trabajar juntos.

“Finalmente para que también tengan ese apego al cine mexicano y no solo al cine de la industria de Estados Unidos sino que haya esa conexión entre México y Hollywood”.

Recordó que este año el programa TFT cumple su octavo año con la participación de 140 jóvenes cineastas.