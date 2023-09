La edad no detiene a estas latinas para jugar fútbol: hacen deporte y se divierten

Por increíble que parezca, Lourdes Brekke, es una abuela que a sus 71 años juega fútbol, y lo ha hecho desde que tiene 45 años.

Vive en Chula Vista, California y actualmente juega en los encuentros que organiza San Diego Soccer Women, una organización con sede en San Diego que conecta a mujeres de entre 30 y 80 años con ligas, equipos, entrenamientos y tours. Su lema es “juega a cualquier edad”.

Para Lourdes jugar fútbol es producto de una feliz casualidad.

“Mi esposo y yo éramos coaches de un club de softball. Después de un torneo, íbamos a regresar a una niña a su mamá. Ella me dijo que si se la podía dejar en un campo de fútbol soccer donde jugaba. Para mi sorpresa, cuando llegamos, me invitó a unirme a su equipo porque había faltado una de las jugadoras”.

A Lourdes le prestaron unas zapatillas de fútbol y desde entonces no ha parado.

“Me encantó jugar fútbol. Luego me invitaron a hacer banca. Dije que sí, pero nunca estuve en la banca, siempre me llamaban a jugar. Jugaba central y ahora soy defensa”.

Lourdes Breeke más de dos décadas jugando fútbol. (Cortesía)

Esta abuela de origen mexicano casada con un noruego, dice que el fútbol le ha ayudado a lidiar con la depresión, la artritis y la fibromialgia que sufre.

“Jugar fútbol me ayuda mental, física y socialmente”, dice Lourdes, quien es madre de dos mujercitas y tiene una nieta.

Platica que sus hijas ven de lo más normal que ella juegue fútbol porque son muy deportistas, ya que juegan softball.

“Mi centro de amigas también juegan un deporte; y mi esposo de 72 años practica racquetball”.

Sin embargo, hace poco al perder a su madre y a su hermana, dice que se dio cuenta que si bien la piel no se le ha arrugado, ya es una adulta mayor.

“No me siento mayor, pero ya soy una viejita”, dice.

Y claro cuando se lastima jugando fútbol, nunca falta quien le diga: “ah pero tienes que andar allá en los campos”.

Dice que el único cambio que hará ahora es irse a jugar con las mayores de 58 años, ya que ha venido jugando con las cuarentonas y cincuentonas.

Lourdes deja claro que seguirá jugando fútbol hasta que el cuerpo se lo permita. “Le seguiré poniendo mucha enjundia como todo a lo que hago”.

Brandi Mitchell (izquierda) junto a Marta Rubio, una jugadora de 48 años quien creció en España. (Cortesía)

Lupe Mahoney de rojo juega soccer. (Cortesía) Alma Álvarez, jugadora de fútbol. (Cortesía)

Sin límites de edad

Brandi Mitchell es la fundadora de la organización San Diego Soccer Women, que trabaja para aumentar las oportunidades para que las mujeres se unan, continúen o regresen al soccer sin límites de edad o género.

“Yo no creé las ligas en San Diego. Comenzaron en los 70 y 80. Las mujeres vieron que a las niñas las dejaban jugar y decidieron comenzar sus propias ligas para jugar por primera vez”.

Explica que su organización sirve para aumentar la visibilidad de las ligas y torneos a nivel local, nacional e internacional, crear nuevas oportunidades para las mujeres con sesiones de entrenamiento y juegos; y actúa como un recurso para conectarlas al soccer de todos los niveles, edades y estados de la vida.

“Yo abogo por la calidad de la experiencia del soccer ya sean atletas amateur, jugadoras casuales o ex jugadoras profesionales o universitarias”, dice Brandi, quien empezó a jugar fútbol soccer desde los cinco años al lado de su hermana mayor, bajo la dirección de su padre coach en el sur de California.

Argelia López jugadora de fútbol y cirujana de la mano. (Cortresía)

Deporte y diversión

Argelia López, es una médica, cirujana de manos, que tiene su práctica en Tijuana, pero vive en San Diego, y comenzó a jugar fútbol durante la pandemia en 2020.

“Jugué un poco de joven; y antes de covid, nadaba pero cerraron las albercas y busqué en línea qué hacer cuando me encontré con la organización de Brandi, y me puse a jugar fútbol con mascarilla”, dice Argelia, nacida en Estados Unidos hace 58 años y quien es soltera.

“Me gusta mucho jugar fútbol porque me ayuda a mantener mi condición física”.

Pero sobre todo platica que a través del fútbol ha conocido a mucha gente con diferentes carreras.

“Eso me encanta porque hemos creado un grupo muy fuerte de amistades”.

Argelia López jugar fútbol la ayuda a socializar. (Cortesía)

Desde luego que cuando comenzó a jugar, le asaltaron muchos temores.

“Pensaba y qué tal si me caigo, o si me lastimó o me pisan. Y mucha gente me decía, qué estás haciendo, te vas a lastimar, pero cuando miré que muchas señoras mayores se caían y no pasaba nada, empecé a perder el miedo”.

Añade que las ligas en las que juegan son amigables y se respeta la integridad de las personas.

“Me gusta mucho jugar fútbol por la condición física que me da, me permite socializar y jugamos al aire libre. Eso me encanta. Y más que un deporte, para mí, es una diversión”.

Así que invita a las latinas de todas las edades, a vencer el miedo y hacer deporte.

“Yo toda la vida quise jugar fútbol, y qué bueno que lo estoy haciendo porque el tiempo se pasa sin hacer lo que queremos”.

Gloria Molina es la jugadora que sostiene al perrito color negro. (Cortesía)

Gloria Molina sostiene su perrito. (Cortesía)

Jugar a los 40

Gloria Molina, nacida en Laredo, Texas, anda en sus 40 y es de las jugadoras de fútbol más jóvenes de la organización San Diego Soccer Women.

“Aunque jugué soccer y tenis de chiquita, empecé esta temporada ya de grande y juego los fines de semana”, dice Gloria, quien es soltera y tiene un trabajo de gobierno en la ciudad de Coronado, en el sur de California.

“Nuestro fútbol es muy recreativo. Dejan jugar a todas, no importa qué tan bien juegues. La gente se lleva bien y puedo llevar a mis perritos. Somos como una familia grande”.

Agrega que jugar fútbol le da motivación.

“A veces jugamos en otras ligas, pero me gusta estar con el San Diego Soccer Women por la gente que uno conoce, las amistades que hacemos; y hay mujeres de todas las razas, incluidas muchas latinas”.