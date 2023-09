El Festival de Jazz de la Avenida Central regresa a las calles del sur de Los Ángeles

Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche del sábado, la comunidad de Los Ángeles se dio cita en el sur de la ciudad para bailar, comer y divertirse en el Festival de Jazz de la Avenida Central.

Este año se celebró el 28 aniversario del festival, pero fue el regreso de la gran fiesta a las calles desde el 2019 debido a la pandemia.

El Festival de Jazz de la Avenida Central celebra el legado del histórico corredor de Central Avenue en el sur de Los Ángeles. El festival es un evento gratuito y familiar que rinde homenaje a grandes artistas de jazz como Louis Armstrong, Billie Holiday, Charles Mingus, Gerald Wilson y Dexter Gordon.

Además de las actuaciones musicales, hubo arte y manualidades, servicios médicos, comida y vendedores que estaban por toda la avenida Central desde el bulevar Martin Luther King Jr. hasta la avenida Vernon, en un distrito que ya es de mayoría latina.

En el pabellón de arte, Amir Whitaker de Central, artista y cofundador de Afro Unidad, tenía una mesa con su trabajo que celebraba la diáspora de la comunidad afroamericana.

Afro Unidad empezó en el 2020 con el objetivo de enseñar y celebrar la variedad de las culturas y tradiciones de descendencia africana. Actualmente ellos tienen miembros en 16 países y en Los Ángeles cada último domingo del mes se reúnen para tamborear en el parque Leimert.

Whitaker explicó que le encanta la comunidad que se reúne en el Festival de Jazz de la Avenida Central, pero también le encanta la historia del lugar.

El sábado 23 de septiembre fue todo un día de fiesta para la comunidad del sur de LA.

“Aquí, a lo largo del corredor de la Avenida Central, tiene una historia realmente rica que está empezando a desvanecerse”, comentó Whitaker. “Mucha gente no sabe que personas como Etta James fueron a la escuela a dos cuadras de distancia, en Jefferson High School, y Dexter Gordon y todos estos músicos y cantantes famosos. Simplemente porque ha sido una comunidad en constante cambio.”

La escuela de odontología Herman Ostrow de la universidad de USC tenía estudiantes que estaban revisando la dentadura de la comunidad, un área con mucha necesidad. Al final del día, los estudiantes tuvieron la oportunidad de revisar a 60 personas durante el festival.

Kimberly Márquez no sabía del evento, pero cuando se enteró inmediatamente llevó a su familia a pasar un buen rato, no obstante, cuando se dio cuenta de los servicios dentales que estaban otorgando y gratis, no dudo en llevar a su hijo.

“Es muy bueno para las personas que no pueden ir al dentista. Solo te registras y te revisan los dientes de forma gratuita”. Dijo Márquez. “Me siento feliz de que la gente pueda venir aquí y hacer esto (tomar ventaja de los problemas dentales). Aunque sea una vez al año, pero, ya sabes, algunas personas no tienen la oportunidad de pagar por este servicio”.

El barrio que en un tiempo fue de mayoría afroamericana, ahora es de mayoría latina.

En el Festival de Jazz de la Avenida Central, también había actividades para los niños. El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) tenía tres mesas de trabajo con materiales inspirados en obras de arte sobre el jazz.

De acuerdo con Nini Sánchez, la coordinadora de educación para programas comunitarios de LACMA, más de 150 personas hicieron obras de arte durante el festival.

“Estamos aquí para poder invitar a familias y personas de todas las edades a hacer arte y darles a conocer sobre el museo, informarles sobre los diferentes programas que existen y también hacerles saber que estamos aquí en el sur de Los Ángeles”. Explicó Sánchez. “Ofrecemos talleres durante todo el año en diferentes bibliotecas y parques de esta zona”.

Mila Myles, una de las participantes que llegó de casualidad, dijo que no se esperaba encontrar tanto amor y tanta gente. La joven es originaria de Detroit expresó que siempre asiste con su familia al festival de jazz de su estado.

“Hay comida, hay cultura, hay música, hay mucho amor y los brazos abiertos de cada vendedor, ya sea que te regalen llaveros, bolsas, fideos o tragos de gelatina tipo margarita. Es realmente asombroso”. Dijo Myles. “Todos vinieron aquí con el corazón abierto y dispuestos a disfrutar del baile. Es realmente agradable ver a muchos de los adultos mayores de la comunidad socializar con nosotros”.

Mario López y su hijo Mario Jr. caminaron juntos durante el festival disfrutando de la música y de las obras de arte. El padre de familia dijo que vino al festival por primera vez hace 15 años y desde entonces ha tratado de venir cada año porque siempre aprende algo y la pasa bien.

Aunque en esta ocasión, el momento resultó especial porque por primera vez trajo a su hijo para enseñarle la música jazz y para que aprendiera algo nuevo de diferentes las culturas que residen y conviven en el sur de California.

López explicó que se sienta con su hijo para escuchar la música de jazz y de esa forma lo vaya apreciando poco a poco. Espera que, en un futuro, ya como adulto, el pequeño pueda venir por su cuenta a disfrutar del evento anualmente.

“Es importante que aprenda el significado del evento y lo que se festeja el día de hoy”.

López es parte de un 75% de población latina que ya vive en el área.