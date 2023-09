Preparan visita a Los Ángeles de Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición a presidencia de México

La candidata de la Alianza Opositora PRI-PAN-PRD a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez estará en Los Ángeles el jueves 28 y viernes 29 de septiembre para reunirse con líderes de federaciones de mexicanos que simpatizan con su proyecto de gobierno, dreamers y trabajadores de campo.

“Vamos a recibirla con mucho ánimo y esperanza, y le vamos a presentar un documento con alrededor de diez puntos básicos”, dijo Jorge Arturo García, coordinador de la comisión política del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos (COLEFOM) que organizan el encuentro con la senadora panista.

Dijo que entre las peticiones que le harán, está la restitución de programas como el 3×1, que la representación proporcional en el Congreso mexicano no se les limite, apoyos para la salud, la educación y que se entreguen más recursos a los consulados de México para que operen de manera más efectiva.

También le pedirán que haga un compromiso para que ayude a que el proceso electoral se haga más fácil y sea menos complicado.

“Queremos también que la tarjeta Bienestar con la ayuda para los adultos mayores de 65 años también se entregue a los mexicanos que viven en Estados Unidos, ya que aquí también hay gente con necesidad”.

García dijo que ellos son una coalición plural que agrupa a 108 organizaciones de migrantes en el país.

“La reunión que vamos a tener los líderes con Xóchitl Gálvez va a ser privada, a puerta cerrada en Santa Mónica, California por la tarde del jueves 28 de septiembre. Vamos a ser entre 25 y 30 líderes”.

Destacó que de inicio quieren establecer un diálogo con ella, y por ahora no habrá reuniones masivas.

“Xóchitl se va a reunir también con dreamers, con la prensa, va a saludar a algunas autoridades y también visitará un rancho en Oxnard donde se encontrará con piscadores de fresa”.

Sergio Infanzon, quien organiza la reunión entre los dreamers y Gálvez, dijo que se tratará de una mesa redonda para que la aspirante a gobernar México, conozca algunos de los desafíos de los dreamers, los muchachos que fueron traídos siendo niños a Estados Unidos.

“Es una buena oportunidad de que escuche sus historias y quizá en algún momento haya algún compromiso porque al final no sabemos si va a ser la candidata”.

Hizo ver que la reunión se celebrará en Santa Mónica, y que fue la aspirante de la oposición quien propició el encuentro.

“Lo que queremos es que hable con los dreamers como siempre lo hacemos con otros candidatos y visitantes de México con la esperanza de que pueda ayudar porque luego vienen, nos reunimos, nos escuchan, se toman la foto y luego queda todo igual. Ojalá la señora Xóchitl pueda hacer algo”.

Los no invitados

Mauro Hernández, líder de la Organización Regional de Oaxaca (ORO), dijo que no fue invitado a la reunión de líderes con Gálvez, pero si lo hicieran, no acudiría porque no comparte su proyecto político.

Tras precisar que hablaba a nivel personal porque ORO es una organización no lucrativa que no debe participar en cuestiones políticas, dijo que quienes se reunirán con la candidata de la oposición son líderes migrantes de la derecha.

“No son honestos porque no reconocen que son de derecha y que simpatizan con sus ideas políticas. Como que se avergüenzan, pero además están molestos porque bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se les acabaron los beneficios y no quieren reconocer los logros del presidente”.

Dice que puede que Gálvez tenga raíces indígenas, las cuales utiliza como arma política, pero lo relevante es que no concuerda lo que dice con su práctica.

“Yo no soy morenista, pero reconozco el trabajo del presidente López Obrador como el recurso que está dando a los adultos mayores, las becas para los niños; y el apoyo para el sur de México que siempre había estado olvidado por todos”.

Comenta que como líderes de los migrantes tienen que ser más honestos. “Quieren que vuelvan programas en los que había mucha corrupción en los costos y precios de las obras que inflaban”.

Juan José Gutiérrez de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes llamó políticos oportunistas y faltos de toda ética a los líderes migrantes que están organizando y planificando la reunión de Gálvez.

“No se atreven a dar la cara y mostrar que siempre han sido conservadores de derecha. Niegan su simpatía al PAN, PRI y PRD cuando todos sabemos lo que son. Al final son oportunistas que se beneficiaron de programas como el 3×1; siguen empecinados y aferrados al pasado, y enojados porque les cortaron las carretadas de dinero que les daban”.