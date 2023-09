¿Puedes confiar en la información de salud que lees en línea?

Existen sitios web confiables disponibles. Aquí te decimos cómo encontrarlos.

¿Te sientes mal o descubres un dolor nuevo? Es posible que esto te lleve a consultar al “Dr. Google” y así empiezas a buscar respuestas a tus preguntas de salud en línea. Sin embargo, la cantidad de consejos médicos que hay en el Internet es abrumadora y puede ser difícil saber qué es creíble.

“La posibilidad de que las cosas parezcan legítimas, pero no lo sean es realmente impresionante”, dice la Dra. Sarah Nosal, profesora asistente de medicina general en Mount Sinai en Nueva York. Seguir algunos consejos pueden ayudarte a encontrar resultados útiles y verídicos.

Busca de forma inteligente

En primer lugar, ten en cuenta que Google no siempre es el mejor lugar para empezar a buscar. Puedes aumentar tus probabilidades de encontrar información confiable si empiezas en un lugar más seguro y respetable, como un sitio web gubernamental (Consulta a continuación “Los sitios web en los que puedes confiar”).

Por otro lado, los buscadores en línea de síntomas suelen ser imprecisos, aunque tienden a pecar de precavidos, dice el Dr. Ateev Mehrotra, profesor de política de atención médica de la Escuela de Medicina de Harvard. Sin embargo, debes considerar la información que encuentres como otro factor más para decidir si debes buscar atención médica y en dónde.

No utilices la información que encuentres para pensar lo peor (por ejemplo, asumir que cualquier síntoma significa cáncer) o tampoco para concluir que algo no es tan grave, dice Nosal.

Si crees que algo es grave, incluso si no parece serlo al buscar tus síntomas en línea, confía en tu instinto y consúltalo con un profesional. Hay investigaciones que indican que esos instintos sobre lo que a veces podría ser una emergencia en ocasiones son correctos.

Cuando una búsqueda en línea ayuda

Hacer una búsqueda en internet puede parecer un arma de doble filo pero puede hacerse con un buen propósito: Ayudarte, por ejemplo, a preparar preguntas para hacerle después a tu médico o ayudarte a entender mejor cómo se hará algún procedimiento futuro, indica Nosal. Y los estudios sugieren que las personas no necesariamente toman malas decisiones como resultado de alguna búsqueda en internet, dice Mehrotra.

Finalmente, está bien platicar con tu proveedor médico acerca de la información que encontraste en línea, según Nosal. “Tu médico anticipa que consultaste fuentes de información de todo el mundo, dice.

Ten cuidado con…

Usuarios al azar: las personas deben tener cuidado con la información médica que proviene de las redes sociales y los foros en línea, dice Mehrotra. Los comentarios en estos lugares pueden parecer fundamentados y bien justificados, incluso si los autores no tienen entrenamiento o experiencia médica.

Vendedores de productos: También debes desconfiar y ser escéptico de cualquier cosa que intenta recomendarte algún producto para tratar tu condición, dice Nosal, incluyendo los anuncios que a menudo aparecen después de haber hecho una búsqueda. “He tenido a más de un paciente que sufre de insuficiencia hepática debido a los suplementos“, dice, algo que la gente a menudo descubre en línea.

Consejos contradictorios: Si ves algo que contradice las reglas o recomendaciones oficiales, como la idea de que un tratamiento regular no es seguro, Nosal recomienda hablar con tu médico al respecto. “Vamos a platicarlo”, dice.

Respuestas generadas por medios de inteligencia artificial (IA): Investigaciones recientes muestran que sistemas como ChatGPT, que a veces se utilizan para responder consultas de búsqueda, parecen ser más precisos que un buscador de síntomas en línea, dice Mehrotra. Pero también pueden estar equivocados y, en ocasiones, incluso pueden generar información falsa que pareciera venir de expertos.

Los sitios en los que puedes confiar

En lugar de empezar una búsqueda en Internet, intenta el portal en línea para pacientes de tu médico de cabecera, dice Nosal. Estos suelen incluir enlaces con recursos confiables en línea y sirven como una manera de hacerle a tu médico preguntas menos urgentes.

La Asociación de Bibliotecas Médicas también tiene una lista con sitios web de salud útiles incluyendo instituciones gubernamentales y aquellas administradas por asociaciones médicas, que suelen ser de los más confiables. Cualquiera que sea tu pregunta, probablemente hay un sitio que puede ayudarte. Aquí hay algunos sobre:

Síntomas y condiciones: MedlinePlus.gov, NIH.gov y NHSInform.scot.

Salud pública, incluyendo preguntas sobre vacunas: CDC.gov.

Tratamientos, riesgos y síntomas del cáncer: Cancer.gov (Instituto Nacional del Cáncer).

Salud del corazón: Heart.org (Asociación Americana del corazón).

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de octubre del 2023 de la revista Consumer Reports On Health.

