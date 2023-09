Resolución del LAUSD no beneficia a los estudiantes y debe ser rechazada

El martes pasado me uní a cientos de padres en las escaleras de la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para oponernos a una resolución de los miembros de la Junta del LAUSD, Jackie Goldberg y Rocío Rivas, que busca expulsar a los estudiantes de las escuelas públicas chárter de los campus escolares del LAUSD.

La resolución Goldberg/Rivas impediría a los estudiantes chárter compartir espacio en más de 300 campus escolares del LAUSD, muchos de los cuales tienen espacio disponible debido a la disminución de la matrícula en todo el Distrito.

Padres provenientes de diferentes áreas de Los Ángeles se unieron para manifestar en contra de esta propuesta discriminatoria e ilegal que podría impedir que miles de estudiantes asistan a una escuela pública chárter, limitando el derecho de los padres a elegir la mejor opción de educación pública para sus hijos.

Hace más de 20 años, los votantes de California aprobaron la Proposición 39, que exige a los distritos escolares, como el LAUSD, que proporcionen a todos los estudiantes de escuelas públicas, incluidos los de escuelas públicas chárter, acceso a instalaciones “razonablemente equivalentes”, bien sea en planteles independientes o en planteles compartidos.

En este año escolar, hay cincuenta y dos escuelas públicas chárter en cincuenta planteles escolares del Distrito. Estas escuelas chárter han solicitado espacio para funcionar y han pasado por un proceso que permite al Distrito utilizar las instalaciones de forma más eficiente.

Cuando una escuela pública chárter y una escuela tradicional del distrito utilizan el mismo recinto, ambas comparten los costos de mantenimiento del mismo. En muchos casos, es beneficioso para las escuelas del LAUSD que han experimentado una menor financiación debido a la disminución de la matrícula.

Pero ahora, la Sra. Goldberg y la Sra. Rivas quieren limitar la capacidad del Distrito para compartir las instalaciones disponibles. La Sra. Rivas incluso dijo que las escuelas chárter que comparten espacio son “un cáncer que entra y luego hace metástasis y se propaga.” Ningún niño debería ser comparado con un cáncer. Sus palabras son ofensivas y divisivas y no tienen cabida en la política educativa.

La propuesta de la Sra. Rivas perjudicará a los niños latinos que asisten a las escuelas públicas chárter del LAUSD. Más de dos tercios de los 157,000 estudiantes que asisten a una escuela chárter en LAUSD son latinos. Las escuelas públicas chárter ofrecen a las familias latinas más opciones en la educación de sus hijos, proporcionando diferentes oportunidades de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a tener éxito. La Sra. Rivas y otros miembros de la Junta deben centrarse en la creación de más oportunidades de educación pública de alta calidad, no menos.

La Asociación de Escuelas Chárter de California quiere trabajar con la Junta del LAUSD en políticas que mejor sirvan a todos los estudiantes, pero la resolución Goldberg/Rivas no es la solución. Hacemos un llamado a los miembros de la Junta del LAUSD para que voten NO a la resolución Goldberg/Rivas, y para que trabajemos juntos en una propuesta que mejore los acuerdos establecidos y apoye las diversas necesidades de los estudiantes. No todos los niños son iguales; algunos estudiantes prosperan en diferentes entornos de aprendizaje. La talla única no sirve para todos, así que trabajemos juntos para encontrar soluciones que apoyen a cada estudiante, sin promulgar exclusiones generales.

Los residentes que quieran unirse a los miles de padres que creen que todos los estudiantes de escuelas públicas deben ser tratados de igual manera, deben ponerse en contacto con sus representantes {https://info.ccsa.org/lausd-action} de la Junta del LAUSD para pedirles que voten NO a la resolución Goldberg/Rivas.

Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA por sus siglas en inglés).