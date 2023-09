Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 28 de septiembre al 4 de octubre

Teatro latino

CASA 0101 (2102 E. First St., Los Angeles) está presentando Queen of the Rumba, una producción original de Josefina López que tiene su estreno en este teatro. Dirigida y coreografiada por Corky Domínguez, y con Paloma Morales como Alicia Parlá y Ángel Juárez como Alicia Parlá cuando era joven. Es una historia inspirada en un hecho real de una chica cubanoamericana de 21 años que puso al mundo a bailar con la rumba en los años treinta. Termina el 22 de octubre. Para todas las edades. Boletos desde $20. Informes casa0101.org.

Cine mexicano

El Hola México Film Festival celebra su edición número 15 con el estreno de Sobreviviendo mis XV, una comedia del director Chava Cartas. La noche de apertura, este viernes, será en el teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles), mientras que el resto de las cintas será en las salas de Regal LA Live (1000 W. Olympic Blvd., Los Angeles). Termina el 7 de octubre. Boletos desde $12. Informesholamexicoff.com.

Foto: Cortesía

35 años de Autry

El Autry Museum of the American West (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) está celebrando 35 años de existencia, y para ello realizará un festival que incluirá música en vivo, juegos de carnaval, presentaciones de Native Voices, la visita de Daniel Tiger, de PBS, venta de comida y más. Sábado 10 am a 6 pm. Los boletos de entrada tendrán el mismo precio que cuando abrió el museo en 1988; desde $2. Informes theautry.org.

Celebración en patines

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) celebrará la historia y a los atletas del patinaje sobre ruedas, con la presencia de patinadores de Los Angeles Thunderbirds en el evento We [corazón] Roller Derby. El programa incluye la incorporación de las leyendas Honey Sánchez (en la foto), Larry Lewis, John Hall, Bertha Ruiz Copeland y Carmen “Sugar” Thompson al Salón de la Fama del National Roller Derby. El evento se realiza en el marco de la exhibición 18th and Grand: The Olympic Auditorium, vigente en el museo. Sábado 1 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Espanto en el NHMLA

Para celebrar la temporada de Halloween, el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) realizará el evento Boney Island, una atracción inmersiva que tendrá lugar en los Nature Gardens del museo. Esta experiencia interactiva incluye escenarios que van a reconocer los fans de Boney Islands, como esqueletos realizando trucos con sogas y levitándose a través de aros, teatro de sombras, presentaciones artísticas, fósiles, animales vivos, trick-or-treating e instalaciones de miedo. A partir de hoy y hasta el 31 de octubre; de jueves domingos y el 30 y 31 de octubre. 6 a 10 pm. Boletos desde $20. Informes nhm.org.

Halloween en DTLA

El Los Angeles Theatre (615 S. Broadway, Los Angeles) estrenará Angel of Light, un nuevo show teatral inmersivo de horror en el que los visitantes serán testigos de la aterradora historia de Rota Krisha. El show de una hora fusiona teatro en vivo con tecnología avanzada como sonido Dolby Atmos, proyección de mapeo, música y luces estroboscópicas. La historia es una precuela de la cinta Hex, que se estrena en 2025. Para mayores de 16 años. Boletos $60. Informes angeloflight.live.

Exhibición sobre The Roxy

The Roxy: 50 And Still Rockin‘ es una exhibición que está disponible en el museo Grammy (800 W. Olimpyc Blvd., Los Angeles) que explora los orígenes de este club y su rica historia musical. Incluye una vista a muchos de los músicos que tocaron en ese escenario y celebridades que merodearon en su cuarto VIP On the Rox. Termina en el invierno de 2024. Boletos desde $12; gratis menores de 4 años. Informes grammymuseum.org.

Zona de terror

ScareScape es la nueva zona de terror inmersiva que debutará en el Heritage Hill (28701 Los Alamitos Heights, Murrieta) y promete a sus visitantes una experiencia inolvidable que incluye laberintos, música en vivo, criaturas espantosas y comida y bebidas a la venta. A partir del viernes y en días selectos hasta el 29 de octubre. Jueves y domingos 6 a 10 pm, y viernes y sábados 6 a 11 pm. Boletos desde $25. Informes scarescapehaunt.com.

Celebración en Union Station

En honor al Mes de la Herencia Hispana, Los Angeles Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) celebrará la Hispanic Heritage Celebration del Departamento de Policía de Los Angeles con una tarde de música, comida, fotos y actividades especiales. Con el Mariachi Los Servidores, un ensamble con personal del LAPD y civiles de Violins not Violence. Viernes 10 am a 1 pm. Evento gratuito. Informes unionstationla.com.