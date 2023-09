Racismo y discriminación, dos temas de los que no se habla en hogares latinos

Un interesante estudio de Latino Media Collaborative aspira a abrir el diálogo sobre un tema que no se habla o se discute entre los latinos, especialmente entre las comunidades migrantes o los hijos de inmigrantes: el odio y el racismo.

Sobre una base de expertos de la comunidad y voces destacadas, la campaña utilizará múltiples tácticas para informar y movilizar a los latinos para enfrentar la presencia y el papel del racismo, el colorismo, la ayuda disponible y un llamado a la acción comunitaria para combatir este problema, la antiindigeneidad y sanar las relaciones comunitarias.

“Yo me permitiría decir que el tema no se discute en la comunidad latina en general”, dijo Arturo Carmona, presidente de Latino Media Collaborative. “El tema de racismo se reveló en el proyecto que presentaron Paulina Lanz, candidata a un doctorado en la escuela de comunicación y periodismo USC Annenberg, Julie Ha Truong, fundadora de Leadership Savvy, y Gerry Segura, decano de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA.

El estudio analiza hasta qué punto unos 500 latinos encuestados en inglés y en español -del 21 al 29 de junio- se ven a sí mismos como víctimas o perpetradores de prejuicios.-

Pretende, además. determinar la experiencia directa de los latinos con los prejuicios raciales/étnicos, y las actitudes y familiaridad con la hostilidad hacia los afroamericanos y los asiáticoamericanos, y expresar sus opiniones sobre cómo otros grupos raciales y étnicos son una base o un obstáculo para la cooperación.

“El tema del racismo en la comunidad se reveló en la investigación y no se discute [en los hogares latinos] por miedo, la inseguridad o la falta de conocimiento del tema”, dijo Carmona.

Arturo Carmona, director de Latino Media Collaborative.

Racismo y prejuicios, un problema importante

“La campaña que vamos a iniciar proveerá las herramientas básicas para el diálogo, considerando que vivimos en un país multirracial donde debemos colaborar para el bien de nuestro futuro cívico, cultural y político”, añadió. “Promete muchos beneficios si creamos las condiciones multirraciales de colaboración”.

Entre los hallazgos principales del estudio, se dijo que los latinos expresan una cálida consideración por los grupos asiáticos y afroamericanos, creen firmemente que el racismo y los prejuicios contra sí mismos y esos grupos son un problema importante en Estados Unidos.

Más allá de la experiencia personal: casi las tres cuartas partes de los encuestados saben de amigos y familiares que sufren discriminación. Un 29% dijo que muchos de sus amigos y familiares habían experimentado un trato injusto por ser latinos/hispanos; 45% habían tenido una mala experiencia por ser latinos/hispanos y apenas un 26% expresó que ninguno o nadie de sus conocidos resultó ser víctima de maltrato, hasta donde sabían.

“La gran mayoría de latinos piensa que el racismo y los prejuicios es algo que debemos abordar con urgencia”, dijo Gerry Segura, a La Opinión,

Además, destacó que la gran mayoría de los latinos tienen en alta estima a otros grupos raciales y étnicos.

Afroamericanos, un socio para la unidad

“La gran mayoría de los latinos piensa que los afroamericanos son un socio natural de coalición, que deberíamos trabajar juntos y que llegaremos más lejos cuando trabajemos juntos que si trabajamos por separado. Así que esas cosas juntas son tranquilizadoras y alentadoras”.

A pesar de su propia experiencia de discriminación o trato injusto, la mayoría de los latinos también siguen siendo optimistas sobre las oportunidades en los Estados Unidos y creen que “todos tienen las mismas oportunidades” de una buena vida en los EE. UU.

“Nuestro estudio destaca los resultados de la apertura e interés que tienen los latinos por aprender a hablar sobre el racismo y las relaciones interraciales”, comentó a La Opinión, la estudiante Paulina Lanz. “Y, para una mejor relación interracial, es necesario que cuenten con las herramientas para poder comunicarse de una manera respetuosa, la cual permita a ambas partes que haya un diálogo y que su optimismo se pueda convertir en una realidad, como lo podemos apreciar entre los niños y los jóvenes”.

Al abordar los prejuicios y el racismo es una alta prioridad para los latinos, y ven a los afroamericanos como socios de una coalición (62% ó 310 personas de los 500 latinos encuestados).

Ello demuestra claramente de que ambas comunidades avanzarían más si hubiera más solidaridad y asociación, y les iría mejor a ambos si trabajaran y colaboraran más estrechamente, a diferencia de que estas comunidades se centren individualmente en sus propios problemas.

Apenas el 24% creen que sería mejor que cada quien se ocupe de sus asuntos y el 14% no están seguros.

De igual manera, el estudio muestra que los mensajeros confiables en la comunidad latina que podrían hablarles de manera efectiva sobre temas y educación para reducir la cantidad de prejuicios y desconfianza hacia otros grupos raciales incluyen maestros, líderes de organizaciones, grupos de padres y otros líderes de la comunidad, excepto los políticos.

Resultados clave

Los latinos expresan una cálida consideración por los grupos asiáticos y negros.

Los latinos creen firmemente que el racismo y los prejuicios contra los grupos afroamericanos, latinos y asiáticos son un problema importante en Estados Unidos.

La mayoría de los latinos han experimentado discriminación y han sido testigos de un trato injusto hacia los demás.

A pesar de su propia experiencia de discriminación o trato injusto, la mayoría de los latinos también siguen siendo optimistas sobre las oportunidades en los EE. UU. y creen que “todos tienen las mismas oportunidades” de una buena vida en este país.

Abordar los prejuicios y el racismo es una alta prioridad para los latinos, y ven a los afroamericanos como socios de coalición, lo que demuestra un acuerdo claro de que ambas comunidades avanzarían más si hubiera más solidaridad y asociación entre las comunidades.

Los mensajeros confiables en la comunidad latina que podrían hablar efectivamente sobre temas y educación para reducir la cantidad de prejuicios y desconfianza hacia otros grupos incluyen maestros, líderes de organizaciones, grupos de padres y otros líderes de la comunidad.

El estudio en números:

500 latinos de California entrevistados

30% entrevistados por teléfono y 70% llenaron la encuesta en línea

¿Qué sigue?

Habrá acercamientos con las comunidades y el lanzamiento de materiales didácticos que ayuden como guías para que la comunidad latina inicie las conversaciones sobre el racismo.

“Aunque suene como algo abstracto y difícil, tenemos que entender cómo se manifiesta el racismo sistémico en nuestras instituciones”, dijo Esperanza Guevara, directora adjunta de Latino Media Collaborative. “Por eso es sumamente importante tener esas conversaciones a nivel familia y poder llegara entender que el racismo de cada día alcanza esos niveles más abstractos”.

Por su parte, Julie Ha Truong, fundadora de Leadership Savvy respondió que a todos los involucrados lo que nos une probablemente “son nuestras familias que nos importan y a las que cuidamos”.

“Tenemos curiosidad. Por eso usted es periodista y yo investigadora. Y nos importa la unidad, y puedo verlo y sentirlo a través del contacto visual y la sonrisa de los demás; nos preocupamos por el ser humano, porque, cuanto más nos alejamos de nuestros círculos internos, no sentimos esa conexión”.

Lecciones aprendidas:

El racismo es una carga compartida: Acabar con el racismo y los prejuicios contra los latinos significa acabar con el racismo y los prejuicios contra todos. Los latinos son plenamente conscientes de su propio maltrato y están plenamente conscientes del maltrato a los demás. La conciencia de esta experiencia compartida es la base de la empatía y la conexión. El racismo es una experiencia que nos une.

El racismo tiene su origen en todos: No acepte los prejuicios casuales de amigos y familiares. No es tradición, es ofensivo. La mayoría de los latinos conocen amigos y familiares que tienen al menos algunos prejuicios.

Nuestras tierras ancestrales no están exentas de prejuicios, aunque menos que aquí en Estados Unidos. Muchos latinos están dispuestos a abordar estas verdades incómodas, pero sabemos honestamente que hablar sobre raza es difícil. El racismo no reconocido es racismo no abordado.

Estamos todos en el mismo barco: Lo que nos une es mayor que lo que nos divide. Los latinos informan que tienen mucho en común con otros grupos minoritarios. Consideran abrumadoramente que la coalición y la unidad (trabajar juntos) son beneficiosas y mejores que permanecer separados. Los sentimientos negativos sólo pueden socavar esta comunidad y cooperación. En síntesis: El racismo socava el progreso.

Un futuro mejor: Un futuro racial construido sobre la base de la empatía, la honestidad y la unidad es el único camino viable hacia mejores resultados para las personas, las familias y las comunidades.