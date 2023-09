Emprendimiento vs. trabajo corporativo: El camino elegido por la Generación Z Latina

En el umbral del siglo XXI, una nueva generación ha emergido como un poderoso motor económico en los Estados Unidos: la Generación Z Latina. Este grupo demográfico está desafiando las normas laborales tradicionales y abrazando el espíritu empresarial con determinación. Con una perspectiva fresca y audaz, los jóvenes latinos de esta generación están cuestionando la promesa de los empleos corporativos y optando por perseguir sus propios sueños emprendedores.

La transición de la Generación Z Latina hacia el emprendimiento

En un mundo donde las oportunidades laborales convencionales ya no parecen tan atractivas como antes, la Generación Z Latina está liderando el camino hacia la independencia económica. En el Latine Gen Z Influence Report 2023 publicado por el Centro de Inteligencia de My Code, se reveló que aproximadamente el 60% de los Latine Gen Zers perciben que los empleos en grandes corporaciones ya no ofrecen la estabilidad y el potencial de crecimiento que solían tener.

Este cambio de perspectiva no es sorprendente, dada la coyuntura económica y cultural en la que esta generación ha crecido. Los latinos de la Generación Z han sido testigos de eventos cruciales, como la Gran Recesión en 2008 y la pandemia de COVID-19, que han erosionado la confianza en las instituciones corporativas y en la idea de la seguridad laboral a largo plazo.

Los jóvenes latinos apuestan cada vez más por la realización personal y generar un impacto en la comunidad.

Cultura emprendedora en la Generación Z Latina

Lo que distingue a la Generación Z Latina es su marcado espíritu emprendedor. A diferencia de generaciones anteriores, estos jóvenes no esperan pasivamente oportunidades laborales; las están creando activamente; asimismo, la creación de nuevas profesiones que están ligadas con la tecnología como creadores de contenido en TikTok, youtubers o el comercio electrónico con dropshipping. Pero, ¿qué factores están impulsando esta mentalidad emprendedora?

Acceso a la Tecnología: La Generación Z Latina ha crecido en un mundo digital, lo que les proporciona un acceso sin precedentes a una variedad de herramientas y plataformas en línea para iniciar y expandir sus negocios. Desde el marketing en redes sociales hasta la creación de tiendas en línea, estos jóvenes están aprovechando al máximo la tecnología.

Inspiración Cultural: La cultura latina valora la independencia y la perseverancia. Los latinos de la Generación Z a menudo se inspiran en modelos a seguir dentro de sus comunidades que han logrado el éxito como empresarios. Esto los motiva a seguir sus propios caminos emprendedores.

Educación y Aprendizaje Continuo: La Generación Z Latina comprende la importancia del aprendizaje constante. Muchos buscan oportunidades de educación en línea, formación y mentoría para adquirir las habilidades necesarias para triunfar en el mundo empresarial.

“Sueño con ser mi propio jefe”: Las razones por las que la Generación Z Latina apuesta por el emprendimiento

La Generación Z Latina ha abrazado el espíritu emprendedor por una serie de razones convincentes. Estas motivaciones profundas están transformando la forma en que esta generación encara el mundo laboral. De acuerdo con el estudio realizado por My Code, 6 de cada 10 latinos entre 18 y 27 años cree que las personas de futuras generaciones elegirán el autoempleo.

Factores como flexibilidad en el trabajo, poder mantener libertad creativa, seguir su pasión y lograr un impacto positivo en la comunidad, son temas de gran importancia para este grupo poblacional que ya aporta un estimado de $800 billones de dólares anuales a la economía norteamericana, esto de acuerdo al Latino Business Action Network de la universidad de Stanford.

Los jóvenes latinos apuestan por forjar un camino propio.

A medida que exploramos las motivaciones detrás de la preferencia de la Generación Z Latina por el emprendimiento, es importante tener en cuenta el concepto fundamental de equilibrio entre trabajo y vida personal.

Según un informe de la red de servicios profesionales Deloitte (Comprendiendo a la Generación Z en el Entorno Laboral: Nuevas tácticas de compromiso de empleados para cambios demográficos), cuando se les presenta la opción de elegir entre un trabajo mejor remunerado pero aburrido y uno más interesante pero menos lucrativo, la Generación Z se divide equitativamente en su elección. Esto demuestra que, si bien valoran la estabilidad financiera, también buscan un sentido de propósito y satisfacción en su trabajo.

El impacto económico de la Generación Z Latina

El enfoque en el emprendimiento no solo beneficia a los individuos, sino que también tiene un impacto económico significativo. A medida que más jóvenes latinos de la Generación Z lanzan sus propios negocios, están contribuyendo al crecimiento económico y a la diversificación de la economía de Estados Unidos.

Por otro lado, vale la pena señalar que los emprendedores de origen latino en los Estados Unidos generalmente enfrentan mayores retos al momento de acceder a capital externo o crédito a través de instituciones financieras. Por lo que más del 70% del capital inicial de las empresas fundadas por estos jóvenes latinos proviene de sus propios ahorros, esto de acuerdo a cifras compartidas en un estudio llevado a cabo por la universidad de Stanford (Stanford Latino Entrepreneurship Initiative).

Cada vez hay nuevas formas de generar ingresos gracias a las redes sociales.

Curiosamente, el banco JPMorgan Chase & Co. ha puesto énfasis en que los negocios fundados por latinos podrían ser “la mejor apuesta para fortalecer la economía norteamericana” (Latino-Owned Businesses May Be the U.S. Economy’s Best Bet), ya que para el 2050, hasta el 29% de los negocios podrían tener este origen, añadiendo hasta $1.4 trillones de dólares a la economía norteamericana.

En resumen, la Generación Z Latina está liderando una revolución empresarial en los Estados Unidos. Su énfasis en el emprendimiento está transformando la forma en que percibimos el trabajo y la economía. Con acceso a la tecnología, inspiración cultural y compromiso con el aprendizaje continuo, estos jóvenes están forjando sus propios caminos hacia el éxito. A medida que continúan desafiando las normas corporativas, es probable que veamos un aumento en la diversidad y la innovación en el mundo empresarial en los próximos años, gracias al impulso de este grupo poblacional.