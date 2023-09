Respuestas a tus preguntas sobre la enfermedad respiratoria RSV

Esta enfermedad respiratoria puede ser peligrosa para los niños pequeños y los adultos mayores. Pero hay nuevas vacunas disponibles por primera vez este otoño.

By Kevin Loria

El otoño no es solo el comienzo de la escuela y la temporada de fútbol americano: también es el arranque de la temporada de los virus respiratorios.

Junto con la gripe, los resfriados y ahora el COVID-19, uno de los males típicos que marcan la temporada es el virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés), que causa resfriados en los niños mayores pero puede ser bastante grave tanto para los bebés como para los adultos mayores.

Todos los años, el RSV tiene un impacto significativo, dice la doctora Elizabeth Murray, OD, pediatra especializada en medicina de urgencias del Centro Médico de la Universidad de Rochester, en Nueva York. Es la principal causa de internaciones de lactantes en los Estados Unidos, entre 50,000 y 80,000 niños menores de 5 años son internados con esta enfermedad cada año.

La temporada del RSV de 2022 fue especialmente mala, ya que el virus llegó antes de lo habitual. Y algunos datos sugieren que, incluso sin una llegada temprana similar, este año podría haber incluso más casos de RSV que en la temporada anterior. Pero también están llegando 2 nuevas herramientas que podrían ayudar a disminuir el impacto del RSV y ayudar a prevenir algunos de los casos más graves y muertes.

Este verano, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un tratamiento preventivo con anticuerpos que puede administrarse a los lactantes y a algunos niños pequeños de alto riesgo durante la temporada del RSV, y que recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Además, la FDA aprobó y los CDC recomendaron 2 nuevas vacunas contra el RSV para adultos mayores. La FDA también aprobó una de esas vacunas para las embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación, para proteger a los bebés que nazcan en la temporada del RSV.

“Entrar en este año con nuevas opciones preventivas es fabuloso”, dice Murray. “Son grandes novedades, y parecen increíblemente prometedoras”.

Todavía se están perfilando algunos detalles de cómo se pondrán en marcha estos productos preventivos. Esto es lo que debes saber sobre el RSV en 2023, según los expertos y las últimas investigaciones.

¿Por qué fue tan mala la temporada del RSV el año pasado?

Normalmente, el RSV comienza a propagarse en el territorio continental de los Estados Unidos a principios de octubre, antes que la gripe. Pero en 2022, el RSV (al igual que la gripe) surgió antes, a partir del verano. “Tomó a todo el mundo desprevenido y desbordó por completo los sistemas hospitalarios, especialmente los pediátricos”, dice la doctora Tina Tan, MD, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y profesora de pediatría en la Universidad Northwestern de Chicago.

El consenso general es que, debido a las precauciones relacionadas con el COVID, el número de niños que nunca habían estado expuestos al RSV fue inusualmente alto, dice el médico William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee.

Normalmente, los niños contraen el virus durante su primer año de vida. Pero cuando los niños empezaron a volver a la escuela y a las actividades normales, no solo los lactantes experimentaron su primera exposición al RSV, sino también los niños mayores. Eso brindó la oportunidad de que el virus se propagara “pronto y vigorosamente”, dice Schaffner.

Aun así, el RSV es malo casi todos los años, dice Tan. El año pasado, sin embargo, fue especialmente malo, dado todos los niños que se enfrentaron a él por primera vez al mismo tiempo que circulaban el COVID-19 y la gripe.

¿Cómo será la temporada del RSV este año?

Este año no hemos visto la misma oleada temprana de RSV. Por ello, los investigadores prevén que el inicio de la temporada del RSV se produzca en el momento más típico, dice Schaffner: generalmente a principios de octubre.

Sin embargo, incluso en un marco temporal normal, la temporada podría seguir siendo mala: Los expertos suelen considerar la temporada de virus respiratorios en el hemisferio sur como una especie de anticipo de la temporada de virus respiratorios en los Estados Unidos y Europa. Y durante su temporada del virus respiratorio de este año, algunas partes de Australia vieron 10 veces más casos de RSV que el año anterior, dice Tan.

¿Cuáles son los síntomas del RSV?

En niños mayores y adultos, el VSR -como muchos otros virus respiratorios- provoca síntomas similares a los del resfriado, como secreción nasal, tos, falta de apetito, fiebre, estornudos y respiración sibilante. A diferencia de la gripe, en la que los síntomas suelen aparecer de golpe, los síntomas del RSV tienden a aparecer por etapas, entre 4 y 6 días después de la infección.

A los padres les resulta difícil distinguir entre los distintos virus respiratorios, pero los pediatras a menudo pueden identificar rápidamente una tos por RSV. Los pediatras también pueden diagnosticar el virus mediante una prueba si es necesario, aunque no existe un tratamiento específico para el RSV; en la mayoría de los casos, los niños solo necesitan reposo, hidratación y, a veces, ibuprofeno o paracetamol. (Para saber más sobre cómo mantenerte sano y cuidar a los niños enfermos, consulta nuestra guía de supervivencia para padres en la temporada de virus respiratorios).

La mayoría de las infecciones por RSV desaparecen en 1 o 2 semanas.

¿Por qué a veces el RSV es grave para los niños pequeños?

El RSV puede causar inflamación de las pequeñas vías respiratorias del pulmón, lo que se conoce como bronquiolitis, y neumonía, una infección pulmonar. Esto puede causar dificultad para respirar, sobre todo en los niños pequeños, que tienen unas vías respiratorias especialmente pequeñas. Las personas que tienen dificultades para respirar suelen requerir internación, donde los bebés o niños pequeños con RSV podrían recibir oxígeno, líquidos intravenosos o -en los casos más graves- ventilación mecánica. La mayoría de las internaciones por RSV duran solo unos días, según los CDC.

Los signos de problemas respiratorios en un niño pequeño incluyen respirar mucho más deprisa de lo normal o usar los músculos abdominales para respirar, o si parece que el pecho del niño se hunde bajo la clavícula o las costillas al respirar. Los gemidos, el aleteo nasal y el color azulado alrededor de las uñas o la boca son otros signos de emergencia. Los niños mayores pueden parecer incapaces de recuperar el aliento lo suficiente para hablar. Todos ellos son signos urgentes de que deben acudir a un servicio de urgencias.

¿Qué es el anticuerpo para niños? ¿Es una vacuna?

En julio, la FDA aprobó el nirsevimab, un tipo de tratamiento conocido como anticuerpo monoclonal, para ayudar a prevenir el RSV en lactantes y niños pequeños con mayor riesgo de casos graves de RSV.

Este producto no es una vacuna tradicional, pero pretende proporcionar una protección contra la infección que debería durar al menos 5 meses.

Las vacunas proporcionan inmunización activa, dice Schaffner: enseñan a tu cuerpo a reconocer una infección con un patógeno específico y luego a responder creando anticuerpos que combaten la infección. Esta inyección simplemente pone los anticuerpos directamente en el niño, en un proceso conocido como inmunización pasiva. “Una vacuna tradicional es como un libro de cocina, enseña al cuerpo [a fabricar anticuerpos]”, dice Murray. “Esto es como pedir comida para llevar”.

¿El anticuerpo causa efectos secundarios?

Cuando tu cuerpo responde a una infección o a una vacuna, la respuesta del sistema inmunitario puede causar efectos secundarios de diversa gravedad, algo que se conoce como reactogenicidad: por eso a veces te duele el brazo después de vacunarte contra la gripe.

Pero como esta inyección directa de anticuerpos omite la necesidad de que tu cuerpo reaccione y cree anticuerpos, esta inyección no parece causar muchos efectos secundarios en absoluto, dice Murray. En los ensayos clínicos, el efecto secundario adverso más frecuente fue una erupción de leve a moderada en el lugar de la inyección, aunque incluso eso fue bastante infrecuente.

No parece que la inyección pueda causar fiebre, que es lo que la hace segura para administrar a lactantes muy pequeños, dice Murray. (La fiebre en recién nacidos y lactantes menores de 2 meses se considera una urgencia médica. Es decir, 100.4° F o más por vía rectal).

¿Qué eficacia tiene el nirsevimab, el nuevo anticuerpo para niños?

Según los datos de los ensayos clínicos de AstraZeneca y Sanofi, fabricantes de Beyfortus (el nombre comercial del nirsevimab), la inyección es eficaz en un 77% contra la internación por RSV, y en un 76% contra las infecciones por RSV que requieren atención médica.

“Hay mucho entusiasmo al respecto en la comunidad de proveedores que atienden a bebés y niños pequeños”, dice Schaffner.

¿Quién puede recibir nirsevimab?

Según las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, los lactantes sanos menores de 8 meses que inicien o durante su primera temporada del RSV pueden recibir una dosis de nirsevimab. Una vez que el niño alcanza los 8 meses de edad, ya no es elegible, según la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). Lo ideal es que los niños nacidos durante la temporada del RSV (del 1 de octubre al 31 de marzo en los Estados Unidos Continental) reciban una dosis durante su primera semana de vida, a menudo en el hospital poco después de nacer, según la AAP.

Algunos niños de 8 a 19 meses de edad con mayor riesgo de infección grave por el RSV también pueden recibir una dosis de nirsevimab durante la temporada o poco antes. Entre ellos están los niños con enfermedad pulmonar crónica o prematuros, los niños gravemente inmunodeprimidos, los niños con fibrosis quística con manifestaciones de enfermedad pulmonar grave y los niños indios americanos o nativos de Alaska, según la AAP y los CDC.

Si el nirsevimab no está disponible para los niños con mayor riesgo de padecer RSV grave, existe otro tratamiento preventivo con anticuerpos, el palivizumab, disponible para los niños nacidos prematuramente y otros grupos de mayor riesgo. Pero el palivizumab solo proporciona protección durante aproximadamente un mes. Para proteger a los niños durante el pico de la temporada, los médicos suelen recomendar un tratamiento de 5 dosis, con dosis espaciadas aproximadamente un mes.

¿Cuánto costará el nirsevimab?

Según la AAP, el nirsevimab estará cubierto por los seguros y por el programa Vaccines for Children (Vacunas para los niños), un programa federal diseñado para garantizar que las vacunas estén disponibles para los niños que, de otro modo, no podrían permitírselas. Algunos proveedores pediátricos dicen que todavía están esperando la confirmación de las aseguradoras comerciales de que el nirsevimab estará cubierto antes de poder decir si habrá o no un costo de desembolso.

¿Está ya disponible el nirsevimab?

Todavía se están ultimando los detalles del despliegue.

Todavía no. Según Murray, aún se están ultimando los detalles del despliegue, pero debería estar disponible pronto, y los padres de los niños que reúnan los requisitos deberían hablar con sus pediatras al respecto en cuanto sepan que está disponible, dice. La administración de nirsevimab debería empezar a principios de octubre, según la AAP.

¿Qué se sabe de la vacuna contra el RSV para las personas mayores?

El RSV puede causar complicaciones graves a los adultos mayores, igual que a los niños pequeños. Según los CDC, entre 60,000 y 160,000 ancianos son internados por RSV cada año, con entre 6,000 y 10,000 muertes. Los ancianos de mayor riesgo son los que tienen el sistema inmunitario debilitado, los que padecen enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas y los que viven en residencias de adultos mayores u otros centros de cuidados a largo plazo.

En mayo, la FDA aprobó Arexvy, una vacuna contra el RSV creada por GlaxoSmithKline para adultos mayores de 60 años, basándose en datos que demostraban que reducía el riesgo de desarrollar enfermedades de las vías respiratorias inferiores en un 83%. Los efectos secundarios más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y rigidez articular.

Ese mismo mes, la FDA también aprobó otra vacuna similar denominada Abrysvo, fabricada por Pfizer, basándose en datos que mostraban que reducía el riesgo de enfermedad de las vías respiratorias inferiores en un 89%. Los efectos secundarios más frecuentes fueron fatiga, dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección y dolor muscular.

También se produjeron algunos acontecimientos raros en los estudios de ambas vacunas.

Durante los ensayos clínicos de Arexvy, 3 de los 17,922 participantes experimentaron acontecimientos neurológicos inflamatorios en los 42 días siguientes a la vacunación. Un participante desarrolló el síndrome de Guillain-Barré (SGB). Dos participantes de otro estudio que recibieron al mismo tiempo Arexvy y una vacuna antigripal desarrollaron un tipo raro de inflamación cerebral y de la médula espinal; uno de ellos murió. También hubo varios casos más de ritmo cardíaco irregular, conocido como fibrilación auricular, en los participantes del estudio que recibieron la vacuna que en el grupo placebo.

Durante los ensayos clínicos de Abrysvo, 3 de 20,255 participantes experimentaron acontecimientos neurológicos inflamatorios en los 42 días siguientes a la vacunación, incluido un caso de síndrome de Guillain-Barré (GBS, por sus siglas en inglés) y una variante de GBS, y otro acontecimiento neurológico que supuso un empeoramiento de los síntomas preexistentes. También hubo varios casos más de fibrilación auricular en los receptores de la vacuna que en los receptores del placebo.

Los investigadores y fabricantes seguirán vigilando e investigando los riesgos potenciales de ambas vacunas.

Arexvy y Abrysvo ya están disponibles para adultos mayores de 60 años en farmacias y centros sanitarios. Deberían proporcionar al menos cierta protección durante 2 temporadas, según los CDC, y pueden administrarse junto con otras vacunas, como la de la gripe.

¿Pueden vacunarse contra el RSV las embarazadas?

En agosto, la FDA aprobó la vacuna Abrysvo contra el RSV de Pfizer para las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Los datos del ensayo clínico indican que entre las 3,500 personas que recibieron Abrysvo durante el embarazo, la vacuna redujo el riesgo de enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores en sus bebés en un 82% en los 3 primeros meses de vida y en un 69% en los 6 primeros meses de vida.

En el ensayo, hubo más partos prematuros en las receptoras de Abrysvo que en las de placebo (5.7% frente a 4.7%, con datos insuficientes para decir si Abrysvo aumenta o no el riesgo de parto prematuro). Para evitar un mayor riesgo de parto prematuro, no se recomienda la vacuna antes de las 32 semanas.

Esta vacuna debería estar disponible después de que el comité asesor de los CDC emita sus recomendaciones de uso, lo que se espera que ocurra en las próximas semanas.

Qué más hay que saber sobre los virus respiratorios esta temporada

No solo debemos prepararnos para el RSV, sino también para otros resfriados, la gripe y el COVID-19, dice Tan. Si hay una vacuna para alguna de estas enfermedades para la que reúnas los requisitos, deberías ponértela, dice. “La mejor forma de protegerse de las complicaciones y de morir es vacunarse. Es nuestra mejor herramienta de protección”.

Los pediatras dicen a la gente que intente vacunarse contra la gripe antes de Halloween – “la gripe antes que el susto”-, afirma Murray. Es probable que en las próximas semanas también estén disponibles los refuerzos de COVID-19, al menos para algunas personas con mayor riesgo. Aparte de eso, las precauciones típicas siguen siendo el mejor consejo que tenemos. Lávate las manos con frecuencia, intenta quedarte en casa cuando estés enfermo, considera la posibilidad de llevar mascarilla en lugares concurridos y no envíes a los niños enfermos a la escuela.

