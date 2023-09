Xóchitl Gálvez regresará a Los Ángeles en enero con respuestas a las peticiones de migrantes

Xóchitl Gálvez, la candidata de la Alianza Opositora a la presidencia de México para el 2024, visitó Los Ángeles y se comprometió a regresar en enero con propuestas precisas a las diversas peticiones hechas por líderes migrantes y dreamers.

“En este momento no puedo hacer propuestas de campaña, pero me llevo las peticiones”, dijo.

Reveló que le ha pedido a Ildefonso Guajardo, quien negoció el Tratado de Libre Comercio con Bush padre y Clinton, que todo lo que escucharon durante las reuniones en Los Ángeles, lo procesen para que regresen con una respuesta puntual de lo que pueden hacer a corto, mediano y largo plazo, y con lo que sería su agenda bilateral con Estados Unidos en materia de migración.

Gálvez hizo una visita a La Opinión, en la que conversó con el director de este diario, Armando Varela, el editor de locales, Agustin Durán y la periodista Araceli Martinez Ortega.

Dijo que le encantaría venir más al país, pero enfatizó que no se puede hacer campaña en Estados Unidos, una vez iniciadas las campañas.

“Ya he estado en Houston y ahora en Los Ángeles para dar a conocer mis ideas y propuestas. Muchos migrantes conocen mi trabajo en las regiones indígenas; y lo que mejor habla por ti es tu trabajo”.

Dijo que le interesa trabajar para mejorar la atención en los consulados, a través de los consulados móviles, y tener la agenda migrante presente en la negociación.

Xóchitl Gálvez escucha propuestas de algunos grupos de inmigrantes. (Araceli Martínez/La Opinión)

Gálvez, quien aspira a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, se presentó diciendo que ella no tenía pensado ser candidata a la presidencia de México.

“La vida me sorprendió. Nunca soñé con ser presidenta. Yo salí de mi pueblo tratando de dejar la pobreza. Llegué a la política por azar. Primero estudié ingeniería, puse una empresa de tecnología, me fue muy bien en el negocio. A partir de ahí quise ayudar y trabajé 6 años en la Fundación Porvenir. Recorrí Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, llevando una papilla para ayudar a sacar de la desnutrición a los niños”.

Añadió que conoció el México profundo y le impactó; y fue el presidente Zedillo quien quedó maravillado cuando vio el trabajo que hacía como sociedad civil, más que el propio gobierno, alimentándonos niños.

“Él decidió adoptar la papilla que yo hacía. Yo daba 100,000 y él empezó repartiendo 2 millones de papillas. Había una diferencia, yo las daba con muchos voluntarios, jóvenes a quienes que les cambiaba la vida”.

Luego dice que el Foro Económico de Davos le dio un premio por ser una empresaria que ayudaba a los niños.

“Ahí como que se supo que existía Xóchitl Gálvez. Fox gana la presidencia y me manda buscar. A mí me caían gordos los políticos. Al final de cuentas, fui a reunirme con él, y empezó a decirme que quería que fuera la secretaria de Desarrollo Social. Yo le dije que era ingeniero, empresaria, que hacía edificios inteligente y robotizaba líneas de producción.

“Le dije que no a su propuesta. Si quiere le echo la mano con el tema indígena, le dije y le propuse un programa de infraestructura. Así fue como acepté entrar al gabinete de Fox. Electrificamos a dos millones de personas, llevamos agua potable a más de un millón, creamos 10 universidades bilingües en regiones indígenas. Y ahí comenzó mi carrera política, pero seguí siendo empresaria. Yo vivo de mi negocio”.

Xóchitl Gálvez platica con editores de La Opinión. (Araceli Martínez/La Opinión)

Ahora – dice – que el presidente le cuestiona que como de vender gelatinas se hizo empresaria.

“Sí se puede. El productor de fresas que conocí hoy en Oxnard se vino con una mano adelante y otra atrás. Hoy es un gran empresario. Hay mucha gente que podría emprender en México, pero no les damos oportunidades. Yo tuve que pedir fiado para comenzar mi empresa. Me hicieron firmar 12 pagarés, y ahí empezó todo”.

Agrega que ella iba a ser jefa de gobierno de la ciudad de México.

“Tenía todo para ganar, pero el presidente no me abrió la puerta de Palacio, y me puso aquí a hacer historia”.

¿Cuál es su propuesta para los migrantes?

“No les ponemos cuidado. Aportan el doble de lo que da el gobierno en programas sociales. El gobierno invierte 30,000 millones de dólares entre adultos mayores y becas a jóvenes. Los migrantes aportan 60 mil millones. Es increíble que algo tan sencillo como darles atención con sus trámites en los consulados no lo hagamos.

“No estamos siendo corresponsables con la dimensión de la aportación económica que hacen los migrantes. Ahorita me plantearon en el campo, que los atiendan y los traten bien.

“Otra de las quejas es que van con miedo a México. Los dreamers piden el chance de trabajar en México, que les validen sus estudios y les consigamos trabajo. Son jóvenes muy calificados. Si se va Tessla a México, les podemos decir que contraten 40 dreamers. Creo que podemos hacer mucho más por ellos, pero ni siquiera comprendemos la dimensión del problema”.

Los migrantes quieren recibir la ayuda para adultos mayores en EEUU que les dan a México, ¿que les dice a esa petición?

“Como senadora hice una propuesta para que quienes viven menos años, reciban la pensión desde los 60 años. En México, hay una diferencia de esperanza de vida de hasta 12 años de un lugar a otro. Las personas que nacen en una comunidad indígena viven en promedio 12 años menos que los que nacen en las ciudades. Me parece injusto que empiece a los 65, cuando el país no es parejo”.

Xóchitl Gálvez visita La Opinión como candidata del Frente Amplio. (Araceli Martínez/La Opinión)

El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy fuerte, ¿cómo le va a hacer para ganar la elección presidencial?

“Para mi buena suerte, mi contendiente no va a ser López Obrador, sino Sheinbaum (Claudia). Tengo esa ventaja. Él quiere meterse a la elección. Me ha estado dando duro, pero él no es el candidato.

¿Cuál sería su estrategia para atraer el voto de los migrantes que apoyan a Morena y de aquellos que no apoyan a ningún partido?

“Yo tampoco tengo un partido político. No he militado ni en el PAN, ni en el PRI ni en el PRD. Yo llegué por talento a un gobierno. Eso tiene un mérito. No me buscaron por taruga sino porque tenía un trabajo eficaz en las comunidades indígenas. Hice un buen trabajo en el gobierno. No tengo ningún escándalo de corrupción. Mi cuenta pública no fue observada. Aunque el presidente diga que he hecho contratos con el gobierno. Claro que los he hecho, pero han sido legales. Vivo de mi trabajo como ingeniera. La política nunca ha sido mi forma de vida. Es una forma de servicio. A la gente le gusta eso.

Y remarca que ella viene de abajo.

“Yo sé que al presidente le encabrona que haya vendido tamales y gelatinas, y que sea una mujer exitosa. Pero esa es la historia de miles de migrantes que están aquí, es mi historia porque nos vamos de nuestros pueblos huyendo de la violencia. En mi caso de la violencia de mi padre, de la pobreza y la falta de oportunidades.

Por eso es que dice que ella creó un fondo de infraestructura en el gobierno de Fox que llegó a tener 12 mil millones de dólares, 6 mil millones de pesos.

“Ese fondo se quitó con este gobierno. No ¿qué primero los pobres? Se electrificó la tarahumara, la cora, tepehuana, huichol, se hizo el camino a la Montaña de Guerrero y les hicimos un hospital porque ahí era el lugar donde más mujeres morían de parto en el país.

“Yo trabaje mucho con el programa 3×1 que el presidente eliminó, igual que el seguro popular. Hoy por falta de atención se están murieron. No hay medicamentos. Había 10,000 estancias infantiles que se quitaron. Había 30,000 escuelas de tiempo completo que también se acabaron.

“Esta bien se quitaron programas y se dieron apoyos sociales, pero vean la crisis brutal que hay en el campo. Se quitó el fondo para sequías. Quizá lo más grave es la inseguridad. Los jóvenes asesinados está cañón”.

Xóchitl Gálvez regresará en enero a Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Como le entra el gobierno a la inseguridad, si hacer lo que hizo Calderón que estaba matando a medio mundo..

“Con inteligencia, corazón y fuerza. Vamos hablando en serio. Necesitamos trabajar de manera coordinada. Aquí llega fentanilo que viene de México, pero de aquí se van los dólares y las armas para allá. Aquí se están muriendo jóvenes por el fentanilo y allá por las armas. Entonces necesitamos ponernos serios los dos países, dejar de echarnos la culpa los unos a los otros y trabajar en equipo.

“Necesitamos una colaboración con Estados Unidos en lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, de órganos, trata y tráfico de drogas. Si he pensado en un acuerdo, no intervención.

“Me gustaría que la policía de México tuviera la misma certificación que la de Estados Unidos y Canadá. Perdimos 700,000 de pesos por un capricho del presidente de refinar petróleo. Qué hubiera pasado si los metemos en policías bien pagados.

“Por qué Yucatán es un estado muy seguro. Es el único que le da vivienda a sus policías y becas a sus hijos para universidad privada. Los gobernadores le han metido en salarios y equipamiento. Gastemos el dinero en lo que lo tenemos que gastar.

“Todo el dinero del tren Maya lo hubiéramos empleado para seguridad y salud, les aseguro que tendríamos mejores policías, mejor equipamiento, más tecnología”

¿Cuáles serían las tres primeras acciones que haría como presidenta por los migrantes?

“Obviamente lo que más me plantearon en esta visita es que les den estatus legal. Yo lo puedo pelear en mi agenda bilateral, pero no depende del gobierno de México.

“Hay 10 millones de posiciones de trabajo y 5 millones buscando trabajo. Quiénes las van a ocupar es la inmigración ilegal. Hay un atractivo tremendo para venir a Estados Unidos, por qué aquí están demandando quién trabajé la fresa, en las industrias.

“Vamos a crear un programa temporal, legal, la gente quiere trabajar y regresar. EE UU no va a crecer sin mano de obra.

“México tiene una gran oportunidad de crecimiento económico con el nearshoring. Hay que entender el mundo. Los que están no entienden. Necesitamos energías limpias, seguridad, mejorar nuestro capital humano, más educación, seguridad e infraestructura.