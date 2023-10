La impactante fiesta del Canelo Álvarez en Las Vegas: los famosos que asistieron y el look de su esposa Fernanda Gómez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez disfrutó de un gran fin de semana: derrotó a Jermell Charlo, retuvo su campeonato unificado (AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring) de supermediano y después se fue una megafiesta en la noche de Las Vegas, al lado de su esposa Fernanda Gómez.

El balance del boxeador mexicano en este 2023 es positivo. En mayo derrotó ante sus compatriotas en Guadalajara a John Ryder y el pasado 31 de septiembre superó al gemelo Charlo con claridad y por decisión de los jueces.

Saúl Álvarez disfrutó de la noche y parte de la madrugada de Las Vegas los logros de este año del que solo descansará acobijado por su familia.

Famosos en la fiesta de Canelo Álvarez en Las Vegas

Como era de esperarse, la celebración del boxeador mexicano estuvo cargada de estrellas del espectáculo y alucinantes vestidos y trajes, todo un derroche de moda.

Entre los presentes se encontraba la artista Danna Paola, encargada de oficiar con su interpretación el himno nacional de México en la pelea que horas antes enfrento al Canelo frente a Charlo. La actriz también recibió de manos del pugilista unos guantes personalizados con su nombre y firma del campeón.

El DJ Steve Aoki también estuvo presente, aunque luego se marchó a otro local nocturno para presentar un acto con Danna Paola, con la que comparte el tema Paranoia.

El cantante colombiano J Balvin también apareció en la celebración de su amigo Canelo Álvarez, ambos tienen una estrecha relación que se palpa cada vez que se consiguen en un evento público. El interprete se subió a la tarima durante el after party.

🔥¡FRESCO! ¡A LA FIESTA DESPUÉS DE PELEAR!🔥🇲🇽



Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue a un antro después de haber concluido la pelea vs Charlo, el pugilista mexicano no la pasó nada mal en Las Vegas, Nevada.



¡APROVECHANDO SU MOMENTO EN LAS VEGAS!🔥



📸viajerosolitario#ConectamosTuPasión🎙️ pic.twitter.com/hwRlYNUCIm — W Deportes (@deportesWRADIO) October 1, 2023

El productor Marcos Efraín Masís Fernández, mejor conocido como ‘Tainy‘, así como el rapero Santa Fe Klan también hicieron parte de la fiesta que se llegó a cabo en Zouk Nightclub.

Fernanda Gómez, esposa del Canelo Álvarez, se robó todas las miradas

Tanto durante la gala de boxeo como en la fiesta, Fernanda Gómez, influencer de moda y esposa del Canelo Álvarez, lució un alucinante vestido negro de la prestigiosa marca Dolce & Gabanna; sus acabados a la vez que delicados como sensuales, se robaron todas las miradas.

Casados desde 2021 y con una hija en común, María Fernanda, la pareja es inseparable y el pugilista en más de una oportunidad ha dejado en claro que el valor de la familia y el poder que le otorga es sin duda uno de sus medallones de éxito. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Gómez (@fernandagmtz)

Precisamente la hija menor del campeón mexicano también vistió a la altura de la ocasión con un vestido de la marca Sofías Closet. El outfit estuvo inspirado en la histórica cultora y símbolo de la historia mexicana Frida Khalo.

