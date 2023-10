Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 11 de octubre

Música de México

Al sur de la frontera es un show musical que tendrá lugar en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) y que conecta a la música tradicional de la sierra zapoteca de Oaxaca con el sonido experimental electrónico y el performance. Participan la rapera mixteca Una Isu, la soprano Maria Elena Altany, la multiinstrumentalista y conductora Yulissa Maqueos y la artista Carmina Escobar (en la foto), entre otros. Viernes 8 pm. Boletos desde $27. Informes theford.com.

Show de calabazas

Magic of the Jack O’Lanterns ya tiene su edición en Los Angeles, con un show que incluye un gran despliegue de creaciones de calabazas talladas a mano, como un barco pirata, dinosaurios, dragones, un escape acuático y más. Se lleva a cabo en el Whittier Narrows Recreation Area (750 S. Santa Anita Ave., South El Monte) y es apto para todas las edades. En noches selectas hasta el 31 de octubre. Boletos desde $20. Informes magicofthejackolanterns.com.

Estreno mundial

La Company of Angels presentará el estreno mundial de Rise, que relata el viaje de a través de décadas de una mujer afroamericana que nació y se crió en Boyle Heights. Abre este fin de semana en el Company of Angels Theater (1350 San Pablo St., Los Angeles), bajo la dirección de Lui Sánchez. Del sábado al 5 de noviembre. Funciones de viernes a domingo. Boletos desde $12. Informes companyofangels.org.

Celebración feminista

Desde su fundación en 1973, la revista Ms. ha sido una fuente de información, análisis y comentario con un punto de vista feminista. En el panel que organiza el museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) la editora ejecutiva, Katherine Spillar, analiza el legado de la publicación y el futuro del feminismo al lado de la luchadora de los derechos de los trabajadores, Dolores Huerta. También participa un grupo de mujeres que hablarán sobre este tema. Hoy jueves 7:30 pm. Evento gratuito. Informes hammer.ucla.edu.

Comedia mexicoamericana

Rafael Esparza nació en México pero ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos. Es por eso que su comedia combina el humor y experiencia de ambos países. Traerá su gira Bigfoo al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) donde sus chistes serán en inglés y en español. Sábado 8 pm. Boletos desde $32. Informes axs.org.

Exhibición de hip hop

Hip-Hop America: The Mixtape Edition es una exhibición que celebra los 50 años de la existencia del hip hop en Estados Unidos. Abarcará 5 mil pies del museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) y despliega el multifacético mundo del este género, con muestras de música, danza, grafito, moda, negocios, activismo e historia. Es una experiencia inmersiva. A partir del sábado y hasta el 4 de septiembre. Boletos desde $12. Informes grammymuseum.org.

Menú de espanto

Los visitantes de las Halloween Horror Nights en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) ya pueden disfrutar de un menú inspirado en el terror de series como Stranger Things 4, Chucky: Ultimate Kill Count, The Last of Us y Día de los Muertos. Entre las preparaciones que se pueden encontrar están la pizza Try Before You Deny, las Pineapple Buffalo Wings y el postre Hellfire Pop. La heladería Scoops Ahoy sirve refrescos y dulces como Eleven’s Waffle Sundae y Upside Down World Milkshake. A la venta en días selectos hasta el 31 de octubre. Se venden por separado a la entrada al parque. Boletos desde $77. Informes universalstudioshollywood.com.

Celebración en el OCMA

El Orange County Museum of Art (3333 Avenue of the Arts, Costa Mesa) celebrará su primer aniversario con una serie de eventos y actividades entre las que habrá shows en vivo, actividades manuales, filmes, visitas a las galerías y más. El domingo comienzan los festejos con el Día de Apreciación al Visitante con la entrega de postales conmemorativas. Todas las salas estarán abiertas. Domingo 1 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes ocma.art.

Cine mexicano

La película Corazonada se presentará en el marco del Festival de Cine Hola México, y se exhibirá en el teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles) con la presencia de algunos de los actores del reparto. La comedia está basada en un hecho real, sobre lo que dos funcionarios públicos idearon para cometer fraude en la Lotería Nacional de México. Viernes 7:15 pm. Boletos $16. Informes holamexicoff.com.

Lectura de libro

En el Drop-in Workshop for Families del Academy Museum of Motion Picture (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), la autora de libros infantiles, Naibe Reynoso, leerá y firmará sus libros Be Bold! Be Brave! y Fearless Trailblazers, que celebran los logros de hombres y mujeres latinos que hicieron historia en Estados Unidos. Después de la presentación habrá un taller familiar de actividades manuales. Sábado 12:30 a 2:30 pm. Entrada gratuita. Informes academymuseum.org.