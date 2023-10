Celebran que el condado de Los Ángeles incluya a los inmigrantes en su presupuesto

La Coalición Immigrants Are LA (IRLA) formada por más de 100 organizaciones que abogan por los derechos de inmigrantes logró por segundo año que el condado de Los Ángeles destine una parte de su presupuesto a programas que beneficien a los inmigrantes.

“En el 22-23 logramos que se otorgaran $163 millones para mejorar la vida de los inmigrantes a través de programas como Stay Housed LA para que la gente se mantenga en su vivienda; y RepresentLA para darles representación legal en sus casos de deportación y otros”, dijo Luz Castro de Inclusive Action for the City, una de las organizaciones que son parte de la Coalición Immigrants are LA.

Señaló que aún no saben cuánto se asignará del presupuesto de $46,700 millones recién aprobado para el condado de Los Ángeles.

Castro dijo que Immigrants are LA se creó en el 2021 para enfocarse en el condado de Los Ángeles, específicamente en el área del presupuesto en temas como la vivienda, servicios legales y la brecha digital.

“Esto a partir de que vimos que no hay los votos para una reforma migratoria en Washington, para nuestra gente que tiene esperando 30 y 40 años, y que están envejeciendo sin una posibilidad de arreglar su estatus migratorio”.

IRLA celebra sus victorias producto de su abogacía ante la Junta de Supervisores.(Cortesía)

Entonces dijo que decidieron enfocarse a nivel del condado de Los Ángeles, ya que tiene 3.5 millones de inmigrantes, una tercera parte, más de 800,000 que son indocumentados, de acuerdo a datos de la Universidad de California (UC).

“Cuando se firmó el American Rescue Plan, nos unimos más de 100 organizaciones para asegurar que en la repartición de estos fondos federales se incluyera a los migrantes del condado de Los Ángeles para que ellos también se beneficiaran”.

Así que dijo fue un gran triunfo conseguir que este dinero se use para tocar la vida de los inmigrantes, y que se crearan programas Como Stay Housed LA para que la gente en riesgo de desalojo tenga acceso a servicios legales; y RepresentLA para apoyar con servicios legales a los inmigrantes en su proceso migratorio.

“Nuestro trabajo es que estos programas de acceso a la vivienda, representación legal y para cerrar la brecha digital, continúen después del 24 y que sean permanentes; y vamos a seguir abogando por los inmigrantes”.

Dulce Vázquez, una vendedora de tacos de canasta en Panorama City, madre de dos hijos, una de 22 años, egresada de Cal State Northridge y otra hija de 18 años, que va a entrar a la universidad, recibe ayuda de Immigrants are LA con sus trámites para obtener la residencia.

“Fue a través de mi organizadora Rosa Miranda de Colectivo Poder Comunitario que trabaja en conjunto con IRLA que me contacté con ellos, y me están apoyando con mi proceso de migración”.

Dulce confía que siente miedo e incertidumbre por lo que pudiera pasar con su caso, pero tiene también confianza de que con la representación legal de IRLA, podrá finalmente obtener un estatus migratorio. Ella llegó al país en 1998; y ha trabajado haciendo de todo, como obrera, en la limpieza, en la construcción y desde hace 11 años como vendedora ambulante en Los Ángeles. Sus dos hijas son nacidas en Estados Unidos.

Frida Fierro encuentra apoyo a través de IRLA. (Cortesía)

Frida Fierro, una mujer transgénero mexicana que fue víctima de violencia en México dijo que IRLA la puso en contacto con la organización Translatina, donde no solo le han proporcionado un lugar donde vivir, comida y ayuda para el transporte sino que le brinda asistencia legal parar regularizar su estatus migratorio.

“Salí huyendo de México tras sufrir un atentado que me hizo perder mi ojo derecho. Gracias a IRLA y Translatina no solo tengo un techo sino representación legal sin que me cueste nada. Los abogados me querían cobran $8,000, un dinero del cual carezco”.

Añadió que ha encontrado un espacio en el que convive con otras chicas, y juntas forman una pequeña familia.

“Hemos llegado a estimarnos y apoyarnos mutuamente, y estoy sinceramente agradecida. Actualmente, ya tengo fecha el próximo año para mi audiencia de migración y estoy a la espera de mi permiso de trabajo”.

IRLA ha conseguido un financiamiento total de $27 millones del programa Stay Housed LA, que mantiene a los inquilinos en sus hogares y les ayuda a evitar el desalojo.

Hicieron notar que los inquilinos que son inmigrantes indocumentados llevan la mayor carga en el pago del alquiler.

Pero también han logrado que siga la inversión continua en el programa RepresentLA, que brinda defensa contra la deportación y servicios legales de inmigración afirmativa para residentes inmigrantes.

Asimismo han pedido al condado de Los Ángeles, $1 millón adicionales para apoyar con fondos a los inmigrantes con discapacidad y en riesgo de desamparo.

Ademán han conseguido crear un nuevo programa de navegación digital para apoyo técnico/lingüístico a inmigrantes que están aprendiendo a usar el Internet.

Según información proporcionada por IRLA, la mitad de los residentes indocumentados del condado de Los Ángeles, están desconectados digitalmente, casi el doble de la tasa de los nacidos en Estados Unidos. Esto – argumentan – les impide el acceso a trabajos mejores pagados, oportunidades educativas y la posibilidad de aplicar por lo que necesitan.