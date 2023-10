DeSantis hará que México pague la construcción del muro fronterizo cobrando impuestos a las remesas

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, le reprochó a Donald Trump por no haber establecido un mecanismo legal orientado a que México cubriera el costo del muro fronterizo por no haber impedido la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, algo que él se encargará de hacer a través de la generación de un impuesto a las remesas enviadas al territorio azteca.

Durante un evento organizado por el súper PAC Never Back Down en Spartanburg, Carolina del Sur, el político de 45 años le echó en cara al exmandatario de la nación su promesa de campaña incumplida durante los cuatro años en que estuvo al frente de la Casa Blanca.

“Sabemos que eso no sucedió, pero él dijo: ‘Mira, esta gente me está molestando por eso, pero nunca hubo ningún mecanismo legal por el cual pudiera hacer que México pagara por ellos. No era posible hacer que México pagara por la pared.’

Espera un minuto, dijiste eso durante años y ahora estás diciendo que nunca tuviste la intención de hacerlo”, expresó.

Al respecto, DeSantis tiene planeado que en caso de llegar a la Casa Blanca implementaría una iniciativa la cual perjudicaría a millones de personas que trabajan en Estados Unidos y le envían dinero a familiares residentes en México.

“Si sabes cómo usar el poder y sabes cómo liderar, puedes lograr que México pague por el muro. No, no te van a dar dinero simplemente si pones tu mano… Haré que México pague por el muro. Al hacer esto, vamos a cobrar una tarifa sobre todas las remesas que se envíen desde Estados Unidos a México o cualquiera de estos otros países“, enfatizó.

Ron DeSantis no escatimará en recursos para ponerle fin al problema migratorio en Estados Unidos. (Mario Tama/Getty Images)

El gobernador de Florida reiteró que su iniciativa generaría “miles de millones de dólares” los cuales se destinarían a la construcción de un nuevo y más eficiente muro en la frontera sur.

Y para reforzar el enfoque de lo ineficiente que resultó Trump para obligar al gobierno mexicano a colaborar para frenar la inmigración, el equipo de campaña de DeSantis publicó un video en las redes sociales, donde presuntamente el neoyorquino “admite que nunca tuvo la intención de cumplir su promesa de lograr que México pagara el muro”.

“¿Qué otras promesas está haciendo y sabe que no podrá cumplir?” cuestiona la campaña del aspirante que figura en el segundo lugar en cuanto al respaldo de los ciudadanos republicanos se refiere.

Sigue leyendo: