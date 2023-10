El Valencia expresa su “sorpresa e indignación” por declaración de Vinícius Jr. en el juzgado

Luego de que Vinícius Jr. rindiera su declaración ante la justicia por los insultos racistas recibidos durante un partido en Mestalla, el Valencia CF mostró su “sorpresa, rechazo e indignación” porque el futbolista acusó a toda la grada de los insultos y no solo a los tres investigados, por lo cual lanzó un comunicado manifestando su postura y pidiendo al atacante del Real Madrid una rectificación de forma pública.

El club, que no está personado en la causa y que no ha asistido a la comparecencia del jugador del Madrid, emitió un comunicado tras ver publicada “la presunta declaración” del brasileño y le ha recordado que su propio técnico, Carlo Ancelotti, cambió esa primera versión que ofreció al confundir los gritos de “tonto, tonto”, que sí realizó de manera mayoritaria la grada, con los de ‘mono, mono’

“Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla”, señaló el club que aseguró ser “plenamente consciente de la gravedad de este asunto”.

“El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinícius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana”, concluye el comunicado.

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr, que este jueves declaró como perjudicado en una causa por insultos racistas en el estadio de Mestalla, lo hizo también el miércoles en una causa similar que se instruye en Sevilla por hechos sucedidos en el estadio Benito Villamarín, según informó la agencia EFE por fuentes conocedoras de esa comparecencia.

Como ocurrió este jueves en la causa del juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, el jugador brasileño declaró en la causa de Sevilla por videoconferencia e igualmente ratificó sentirse víctima de insultos racistas y se mostró dispuesto a reclamar judicialmente por los mismos.

Vinicius Jr no estuvo asistido por un abogado propio en ninguna de las dos causas que se han judicializado a instancias de LaLiga, a la que el brasileño agradeció tanto el miércoles como el jueves la defensa de su persona y una lucha contra el racismo que pidió que se mantenga. El abogado del Real Madrid sí que estuvo presente en la declaración de este jueves al estar personado en la causa el club del Santiago Bernabéu.

Según esas mismas fuentes, tanto en un caso como en otro el jugador ha admitido que por su manera de jugar puede realizar gestos que provoquen a la grada y señaló que ese tipo de situaciones le suponen una motivación.

En la causa de Sevilla, abierta tras el encuentro que disputó el Real Madrid el pasado 5 de marzo, hay una persona citada como investigada mientras que en la de Valencia hay tres aunque podría ampliarse el número dado que se han judicializado también los insultos que se produjeron a la llegada del autobús del equipo madrileño a Mestalla.

*Con información de EFE

