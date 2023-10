Oficiante de una boda en Nebraska hirió a su nieto tras disparar un arma para animar a los invitados

Autoridades informaron que un hombre de 62 años que oficiaba una boda en Nebraska fue acusado después de disparar una bala de fogueo para reunir a los invitados y terminar hiriendo a su nieto de 12 años durante el fin de semana, dicen las autoridades.

Michael Gardner intentó llamar la atención de los invitados disparando una bala de fogueo al aire con un revólver de punta chata Pietta 1860, afuera del lugar Hillside Events, cerca de Denton el sábado. Así lo informó el jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Lancaster, Ben Houchin, en una conferencia de prensa el lunes.

Aunque Gardner disparó la bala para atraer la atención de los invitados, su plan sufrió un revés cuando su nieto de 12 años resultó herido.

“Cuando decidió amartillar el percutor de este revólver, se resbaló y disparó a su nieto en el hombro izquierdo causándole una lesión“, dijo Houchin.

Houchin dijo que Gardner creó la munición de fogueo .45 Colt agregando pólvora negra y pegamento a una carcasa.

“Creemos que el pegamento es lo que lastimó al niño”, dijo.

Los agentes acudieron al lugar poco antes de las 6 pm hora local. El niño, de Odessa, Texas, fue llevado a un hospital del área y luego transportado a Omaha para recibir tratamiento adicional. La lesión no pone en peligro la vida, dijeron las autoridades.

No está claro si las festividades de la boda continuaron después del tiroteo.

Gardner, también de Odessa, se entregó a las autoridades el lunes, donde fue acusado de abuso infantil por disparar negligentemente un arma de fuego y herir a alguien.

“Al jugar con armas de fuego, pase lo que pase, incluso si son de fogueo, ciertamente pueden suceder cosas malas. No creemos que Michael tuviera la intención de lastimar a su nieto, pero el acto no fue muy inteligente. No creemos que el alcohol haya estado involucrado en el incidente”, dijo Houchin.

Houchin dijo que los cargos se redujeron debido al uso del arma de fuego y la gravedad de la lesión.

