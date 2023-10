Las palabras de Alexis Vega que hoy lo condenan con las Chivas de Guadalajara 

El fútbol mexicano tiene sus ojos puestos sobre las Chivas de Guadalajara. La razón no tiene nada que ver con un buen desempeño deportivo. Por el contrario, el Rebaño Sagrado está en crisis. La indisciplina cometida por Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez sigue generando controversia. Pero el Gru es el principal atacado por no cumplir con sus palabras.

Estos tres jugadores fueron apartados de las Chivas de Guadalajara y podrían terminar sus contratos. Sin embargo, más allá del castigo deportivo, a través de los medios le han recriminado hasta el hartazgo la falta de compromiso a Alexis Vega y sus “promesas no cumplidas”. Al frente de las redes sociales se coloca nuevamente una declaración que deja muy mal parado al mexicano.

“No es sólo ser jugador dos horas, por fuera tienes que serlo de la misma manera. Ya tuve un paso malo con muchos errores, pero ahora quiero corregirlos“, dijo Alexis Vega en una entrevista con TUDN poco tiempo atrás.

En dicha entrevista, Alexis Vega aseguró que había entendido cuáles fueron sus problemas del pasado y que los corregiría en el presente. Sus palabras envejecieron muy mal, pues en poco tiempo se convirtió en uno de los protagonistas de una nueva falta a las normativas del club y podría quedarse fuera del equipo.

“Entré en razón, tengo que ser más profesional lo que me queda de carrera, estoy llegando más temprano para tratarme de otra manera, me quedo, soy de los últimos, me quedo en el trabajo que me ponen los fisios”, explicó.

Veljko Paunovic en la cuerda floja

Otro de los problemas que afrontan las Chivas de Guadalajara es su entrenador. Veljko Paunovic dirigiría su último partido con el Rebaño Sagrado en el Clásico Tapatío. El experimentado estratega se marcharía al Almería de España. En su primera rueda de prensa tras la indisciplina cometida por sus jugadores, Paunovic no ocultó su decepción.

“En primer lugar, iniciando esta rueda de prensa, me van a perdonar, pero por todo lo ocurrido esta semana, lo que lamento profundamente y me siento decepcionado, quizá hoy esta rueda de prensa no sea de las mejores. En cuanto a la pregunta de los cinturones negros (líderes), por mucho que tengamos la estructura dentro del grupo muy clara, creo que el individuo es responsable al final por sus actos”, dijo el entrenador.

