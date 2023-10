Veljko Paunovic estaría muy cerca de abandonar las Chivas de Guadalajara en medio de su “decepción”

Las Chivas de Guadalajara afrontan un complejo presente en la Liga MX. Los resultados no han sido favorables desde el punto de vista deportivo. Las indisciplinas han estado a la orden del día y han desestabilizado el vestuario. En medio de estas circunstancias, Veljko Paunovic abandonaría el equipo directo a España.

En las últimas horas surgió la posibilidad de que Veljko Paunovic se marche al Almería. El estratega europeo se bajaría de un barco en llamas. Se estima que el experimentado estratega se marche luego del Clásico Tapatío.

“Fuentes cercanas han confirmado que Paunovic ya le avisó a su círculo que dejarán al club y se lleva a sus 2 auxiliares: Quinton Fortune y Nuno Gomes”, informó el portal Mediotiempo.

Veljko Paunovic decepcionado

Se esperaba con muchas ansias la primera rueda de prensa del entrenador de las Chivas de Guadalajara para conocer sus impresiones acerca del caso de indisciplina de sus jugadores. Veljko Paunovic no ocultó su decepción, una de las razones por las que pudo haber tomado la decisión de marcharse al fútbol de España.

“En primer lugar, iniciando esta rueda de prensa, me van a perdonar, pero por todo lo ocurrido esta semana, lo que lamento profundamente y me siento decepcionado, quizá hoy esta rueda de prensa no sea de las mejores. En cuanto a la pregunta de los cinturones negros (líderes), por mucho que tengamos la estructura dentro del grupo muy clara, creo que el individuo es responsable al final por sus actos”, dijo Paunovic.

Antes del Clásico Tapatío, el experimentado estratega europeo ha dirigido 36 partidos desde el banquillo del Rebaño Sagrado. Paunovic registra 16 triunfos, 8 empates y 12 derrotas. El último duelo ante el Club Atlas será este sábado, fecha en la que podría tener su último partido en la Liga MX antes de marcharse al Almería.

