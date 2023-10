Javier Aguirre mostró su descontento con el Mundial 2030: “Es una barbaridad”

Recientemente se confirmó que el Mundial 2030 contará con diversas sedes en todo el mundo, entre ellas varias de Sudamérica (Argentina, Uruguay y Paraguay), Europa y África (Marruecos), algo que sorprendió a más de uno dentro del mundo del fútbol, uno de esos sorprendidos fue el director técnico mexicano, Javier Aguirre.

El estratega del Mallorca, que este sábado cosechó un empate (1-1) ante el Valencia en la novena jornada de LaLiga española, aseguró que será muy complicada la logística para dicha Copa del Mundo tomando en cuenta las largas distancias que se tendrán que recorrer entras las distintas sedes que tendrá el certamen.

“Es una barbaridad, pero tocará volar porque siempre voy a los Mundiales. Llevo como 10 o 12 y para este pues a volar. Vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mier…, pero me gusta”, señaló el “Vasco” después del encuentro que su equipo disputó en el Son Moix de Mallorca.

A pesar de la complicada logística, Javier Aguirre aseguró que viajará al Mundial 2030. (Fran Santiago/Getty Images)

El estratega mexicano comparó los recorridos que tocará hacer en el 2030 con lo que fue la Copa del Mundo en los Estados Unidos en 1994, cuando las largas distancias del país norteamericano fueron un dolor de cabeza para los aficionados que tenían que viajar a varias sedes.

“Ya en Estados Unidos 94 me parecía complicado. Te tocaba jugar en New York y luego te tocaba viajar a Pasadena, en California. Mamita querida. Bueno, ahora hay tres sedes separadas”, apuntó el director técnico que tiene experiencia al frente de la Selección de México.

El “Vasco” fue el encargado de dirigir a El Tri en Corea del Sur y Japón 2002 y luego en Sudáfrica 2010. En ambas presentaciones el combinado azteca logró superar la fase de grupos y terminó cayendo en los octavos de final.

Sobre la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en el 2026 entre Estados Unidos, México y Canadá, Javier Aguirre se refirió: “Ya dos sedes me parece un exceso, pero bueno yo que sé. Acá en Europa que hayan dos sedes no pasa nada con España y Marruecos, pero la inauguración en Argentina no me parece”, remató el estratega.

Empate más que suficiente

Con relación a encuentro de este sábado en el que su Mallorca consiguió un empate (1-1) de local ante el siempre complicado Valencia, Javier Aguirre quedó satisfecho más allá del estricto resultado por lo mostrado por sus jugadores.

“La primera parte de nosotros fue mala. El rival nos sometió aunque tampoco tuvieron tantas ocasiones. Nosotros hicimos un gol pero nos afectó más que beneficiarnos. Ya la segunda parte nos salió bien. Ha sido una de las mejores mitades con el balón”, analizó.

