Madre de Travis Kelce opina sobre la relación de su hijo con Taylor Swift y dice sentirse en un universo alternativo

La mamá de Travis Kelce opinó sobre la relación que sostiene su hijo con la cantante Taylor Swift y aseguró sentirse en un universo alternativo, algo que no había vivido antes y que según sus palabras ha sido una especie de torbellino.

Las declaraciones de Donna, madre de Travis Kelce, las hizo tras una aparición en el podcast Got Ir From My Momma, en el que también dejó otras frases sumamente interesantes sobre el crecimiento de la NFL y la manera como en la que más jovencitas se han interesado en el deporte.

Donna siempre se ha involucrado en el deporte con sus hijos, se llevó todos los focos en el Super Bowl cuando Jason y Travis se enfrentaron con los Chiefs y los Eagles, haciendo historia como los primeros hermanos en disputar una final de la NFL.

Las palabras de Donna, la madre de Travis Kelce, sobre la relación de su hijo con Taylor Swift

“Pensé que todo terminaría en ese momento, pero parece que simplemente continúa, y cada semana parece prevalecer sobre la semana anterior“, admitió la madre de la estrella de los Kansas City Chiefs, sobre la relación entre Taylor y Travis.

También, asegura que le agrada el hecho de ver a las chicas jóvenes acercándose a la NFL, gracias a la aparición de Taylor Swift, algo que califica de positivo para todas las partes. Algo que ya la NFL había expresado en un comunicado.

“Me han dicho personalmente que la familia Kelce ha hecho más buenas relaciones públicas para el fútbol que lo que podrían haber pagado un millón de dólares a una empresa de relaciones públicas”, apostilló.

La madre de Travis Kelce apoyaría la relación con Taylor Swift

Reportes indican que la madre de Travis Kelce apoya la relación de su hijo con Taylor Swift, a quien considera una muchacha muy dulce y agradable. Es decir, la madre no sería un obstáculo para Travis Kelce en su relación con la popular cantante estadounidense.

Cabe recordar que Donna y Taylor se conocieron el pasado 24 de septiembre en el Arrowhead Stadium, cuando la cantante asistió a su primer encuentro de los Chiefs, quienes enfrentaban a los Bears.

Taylor Swift, en las triubunas apoyando a los Kansas City Chiefs. / Foto by Elsa/Getty Images.

Desde aquel entonces se les ha visto hasta celebrando juntas las actuaciones del equipo y las de Travis Kelce en particular, lo que demuestra que todo marcha sobre ruedas entre ambos personajes, una relación que ha causado un verdadero revuelo en la NFL y distintos comentarios de la prensa deportiva y la prensa rosa.

