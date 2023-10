“Messi está falto de fútbol”: el Tata Martino reveló que el argentino no está bien

El genio de Lionel Messi al llegar al Inter Miami no fue suficiente para clasificarlo a los playoffs de la MLS y la franquicia de la costa este nuevamente se queda fuera por cuarta temporada, justo el número de campañas que tienen desde su fundación.

De local ante el Cincinnati FC, el Inter Miami mostró el rostro que tuvo antes que llegara Messi: errático, impreciso y con errores en la marca. En esta oportunidad, ni la presencia de argentino en campo fue suficiente para lograr un buen resultado y con la derrota 0-1 quedaron eliminados matemáticamente.

A Lionel Messi se le vio insatisfecho, decepcionado y de mal humor tras la derrota del Inter Miami 0-1 ante Cincinnati que lo deja fuera de los playoffs de la MLS. Foto: AFP vía Getty Images.

Tampoco estuvo del todo fino la ‘Pulga’ Messi, que falló varias ocasiones ofensivas y no fue certero en los pases. Al respecto del nivel de su futbolista, el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino en rueda de prensa confirmó que no está en su mejor momento.

“¿Cómo lo vi a Leo? Falto de fútbol, de la lesión está bien y no tuvo problemas, pero era lógico porque en los últimos tiempos jugó muy poco, así que podía pasar que estuviera falto de ritmo, por eso jugó 32 o 33 minutos”, dijo el Tata Martino a los periodistas tras la derrota ante el Cincinnati FC.

Al minuto 55 del segundo tiempo Messi ingresó desde el banquillo por Tomás Avilés. El crack argentino volvía a jugar tras cuatro encuentros fuera, desde que se lesionara en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Poco pudo hacer y su aportación fue muy baja a una plantilla que sigue floja de talento para trascender en la MLS. Tiene tarea pendiente David Beckham si quiere ganar algo en el torneo local, ya que en sus vitrinas ya tiene la Leagues Cup.

¿Messi al FC Barcelona? Tata Martino lo dijo todo a la prensa

En conferencia de prensa Gerardo Martino también fue preguntado sobre la posibilidad que Lionel Messi vaya al fútbol europeo, específicamente al equipo de sus amores: el FC Barcelona.

Con esta eliminación matemática, el Inter Miami se va a las vacaciones y volvería a los entrenamientos apenas entre febrero y marzo de 2024, casi cuatro meses sin acción para Messi, de 36 años.

Anteriormente grandes estrellas consagradas del fútbol en la MLS han optado por irse cedidos a equipos europeos mientras inicia la siguiente campaña de la MLS; el propio David Beckham llegó a jugar en el AC Milan y PSG mientras pertenecía al LA Galaxy.

Los rumores de que Messi pudiera ir al FC Barcelona durante el receso aumentaron las últimas horas, pero la respuesta del Tata Martino fue categórica.

“¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”, respondió irónicamente el entrenador argentino.

Al Inter Miami le restan dos encuentros esta temporada 2023. El miércoles 18 de octubre recibe en partido pendiente al Charlotte FC y después enfrentará al mismo equipo de visitante en el Bank of America Stadium para cerrar un año de luces y sombras.

